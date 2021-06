Les TV LG OLED 2021 vont supporter le Dolby Vision à 120 Hz, mais il n’y a aucun jeu vidéo compatible

Les TV OLED de LG ne sont pas connus seulement pour le cinéma, c'est également des références pour le jeu vidéo. Après le support des technologies VRR (Nvidia G-Sync et FreeSync Premium), LG Electronics annonce l'arrivée du Dolby Vision for gaming qui permet de faire du 120 Hz en 4K. Néanmoins, vous n'allez pas en profiter tout de suite...

La cuvée de 2021 des TV OLED de LG va recevoir une mise à jour de son firmware très prochainement en version 03.15.27. LG Electronics annonce ainsi l’arrivée du Dolby Vision for gaming à 120 Hz sur une partie de sa gamme, les séries C1 et G1. D’autres modèles seront supportés plus tard, comme la série OLED Z1, la série QNED Mini LED QNED99 et la série NanoCell NANO99.

Qu’est-ce que le Dolby Vision for gaming ?

Le Dolby Vision, on en parle parle souvent. C’est le format propriétaire de Dolby pour le contenu vidéo à plage dynamique élevée (HDR) et c’est l’un des rares formats à travers lesquels vous pouvez découvrir des images plus lumineuses, plus colorées et plus percutantes qui tirent parti des dernières technologies d’affichage.

Dolby Vision présente également d’autres avantages, notamment une luminosité maximale de 4000 nits (contre 1000 nits dans le conteneur HDR10), ainsi qu’une compatibilité avec les sources vidéo 12 bits. Notez cependant, qu’à l’heure actuelle, aucun écran grand public ne peut atteindre 4 000 nits ou afficher un véritable contenu 12 bits. C’est surtout un format prêt pour la prochaine génération de technologie TV.

Concernant le jeu vidéo, Dolby promet que les joueurs peuvent « dire adieu aux réglages » car « les jeux sont automatiquement mappés sur votre écran Dolby Vision pendant que vous jouez, de sorte que vous voyez toujours l’image parfaite ». Ce format est encore en phase bêta de test sur la plate-forme Xbox. Les consoles Xbox Series X et Series S de Microsoft sont (actuellement) les seules consoles qui prennent en charge le format. D’ailleurs, aucun jeu vidéo ne tire partie de cette technologie actuellement.

Sony n’a pas encore annoncé la prise en charge de Dolby Vision pour les jeux sur PlayStation 5. Dolby Vision pourrait en théorie atterrir sur la plate-forme Sony avec une mise à jour logicielle, mais rien n’est prévu pour le moment.

Comment vérifier si son écran est compatible Dolby Vision for gaming ?

Vous pouvez vérifier si votre téléviseur est compatible avec Dolby Vision for gaming, allez dans les préférences Xbox. Allumez votre console et appuyez sur la touche Xbox pour faire apparaître le menu de guide. Utilisez les boutons des gâchettes LB et RB pour passer à l’onglet « Profil et système ». Faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres suivi de « Options TV et affichage« .

Ensuite, sélectionnez « TV 4K » et la Xbox signalera les modes pris en charge par votre téléviseur. Si vous avez des cases vertes partout, vous pouvez bien activer du 120 Hz tout de suite. Sortez du menu, puis sélectionnez « Taux de rafraîchissement » et réglez-le sur « 120 Hz » si vous ne l’avez pas déjà fait.