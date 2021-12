Pourquoi les TV OLED LG C1 sont la définition même d’un bon téléviseur gaming

Si la nouvelle génération de console nous permet de profiter de jeux magnifiques, elle a aussi poussé nos téléviseurs actuels dans leurs derniers retranchements. Heureusement, il existe des écrans adaptés pour le jeu vidéo, tels que les TV OLED LG C1. Des téléviseurs qui nous montrent tout ce qu’un excellent TV gaming doit comporter.

Posséder une Xbox Series X ou une PlayStation 5, c’est bien. Avoir un téléviseur adapté pour en profiter pleinement, c’est mieux. Mais attention à ne pas se précipiter sur le premier TV 4K venu : il faut plus que cette définition élevée pour profiter pleinement des titres récents.

Qualité de la dalle, connectique future-proof ou taux de rafraîchissement élevé, telles sont les caractéristiques à prendre en compte lors de l’achat d’un téléviseur orienté vers le jeu vidéo… et néanmoins capable d’assurer sur la partie cinéma. Et sur ce segment, LG maîtrise son sujet avec sa gamme de TV OLED C1. Des téléviseurs de référence en 2021 qui ne lésinent pas sur les caractéristiques haut de gamme à destination des joueurs… et des autres.

Un écran taillé pour le jeu

On le disait un peu plus tôt, avoir une définition d’écran 4K ne suffit pas à garantir une expérience de jeu optimale. Il ne faut pas négliger la technologie derrière la dalle de l’écran, le taux de rafraîchissement, le temps de latence et la diagonale.

Les écrans TV OLED LG C1 sont disponibles du 48 pouces au 83 pouces, et comme leurs noms le laissent entendre, ils profitent tous de la technologie OLED. Celle-ci est bien plus avantageuse que le LCD, puisqu’elle offre un taux de contrastes infinis, avec des noirs purs. C’est l’une des forces de l’OLED : proposer des angles de vision particulièrement larges où que vous vous trouviez vis-à-vis de l’écran.

Surtout que dans le domaine des dalles OLED, LG est aujourd’hui considéré comme une référence du genre. Lors du test de la LG C1 par Frandroid en juin dernier, nous notions que « l’image est parfaitement calibrée, idéale pour films et les séries » et ce dès la sortie du carton. Vous n’aurez donc pas à naviguer dans les menus pour régler l’écran de manière optimale. Pour parvenir à ce résultat, les TV OLED C1 de LG s’appuient sur le processeur α 9 Gen4 AI 4K. Cette puce permet notamment à l’écran d’afficher des couleurs éclatantes.

Enfin, ces téléviseurs sont moins énergivores qu’un écran LCD. De quoi enchaîner les longues sessions de jeux sans faire exploser votre facture électrique.

Une définition et un taux de rafraîchissement optimal

Si ce n’est pas le plus important, il ne faut tout de même pas faire l’impasse sur la définition de son téléviseur. Les TV OLED LG C1 garantissent une définition 4K, et vous permettent de jouer à 120 images par seconde. Tout récemment, LG est même devenu le premier constructeur à proposer le Dolby Vision en 4K 120 i/s pour les joueurs Xbox.

Qui plus est, le temps de réponse est inférieur à 1 ms. Concrètement, vous pouvez enchaîner les actions à l’écran sans souffrir d’un quelconque ralentissement, ce qui vous permet de profiter de tous les jeux récents dans d’excellentes conditions.

Sans oublier que les TV OLED C1 sont compatibles avec les normes Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium, ce qui permet de lutter contre les déchirures d’images et la désynchronisation. Finis les traits qui découpent votre écran pendant une partie multijoueur. Enfin, comme nous avons pu le constater dans notre test, le LG 55C1 affiche un temps de retard minime de 9,5 ms. Cela signifie qu’il y a moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur une touche et le déroulé de l’action à l’écran.

Une connectique pensée pour les nouvelles consoles

La nouvelle génération de console demande également une connectique adaptée avec les ports HDMI 2.1. Et non bridé de préférence. C’est-à-dire compatible à minima avec la norme VRR (variable refresh rate), une technologie qui permet aux TV de supporter les exigences des jeux PS5 et Xbox Series X.

Des ports dont les TV OLED LG C1 ne manquent pas, puisqu’ils en comptent 4 chacun, tous en HDMI 2.1. Chaque prise peut supporter un signal Ultra HD à 120 Hz en plein débit, le VRR, l’ALLM (auto low latency mode) et le Dolby Vision. Mieux, il est désormais possible de profiter du signal Ultra HD 120 Hz en Dolby Vision. De quoi tirer le meilleur des consoles dernière génération.

Le jeu vidéo au cœur de l’interface

Avec sa nouvelle génération de TV gaming, LG a intégré une fonction intéressante baptisée Game Optimizer. Celle-ci permet de réduire le temps de retard à l’affichage et de proposer des réglages spécifiques pour certains types de jeux. Ainsi, vous pouvez sélectionner plusieurs modes de jeu (FPS, RPG, RTS), qui vont régler différemment l’image pour l’éclaircir ou l’assombrir en fonction du type de jeu. De plus, un tableau de bord du Game Optimizer permet de changer instantanément le mode de jeu, regarder le nombre de FPS… par la simple pression d’une touche.

Autre nouveauté, l’arrivée de l’application GeForce Now, qui permet de profiter du Cloud Gaming sur son téléviseur. Une alternative intéressante pour profiter des derniers jeux sortis en pleine pénurie des nouvelles consoles.

Les Smart TV de LG profitent du système d’exploitation WebOS 6.0. Cet OS constructeur a l’avantage d’être fluide et facile à prendre en main, tout en étant compatible avec les assistants vocaux ThinQ, Alexa et Google Assistant. Bien entendu, les TV OLED C1 de LG s’adressent aussi aux cinéphiles et sérivores puisqu’elles supportent toutes les applications de streaming telles que Netflix, Amazon Prime, Disney+, Molotov TV, etc.

Quel téléviseur choisir ?

Le TV OLED LG OLED55C1 2021 à 1 399 euros

Le TV OLED LG OLED55C1 concentre tout le savoir-faire du constructeur en matière de téléviseur gaming. On retrouve une dalle OLED de 55 pouces (139 cm) à la définition 4K et au taux de rafraîchissement 100 Hz, ainsi que 4 ports HDMI 2.1 compatibles avec toutes les dernières normes vidéoludiques.

Particulièrement fin, le TV OLED LG OLED55C1 offre une belle surface d’affichage grâce à ses bordures quasi inexistantes. Le calibrage de l’écran est très bon, avec des contrastes infinis et des couleurs vives et fidèles. Quant à son temps de réponse inférieur à 1 ms, il siéra parfaitement aux joueurs de jeux compétitifs.

Mais son principal avantage est son prix, puisqu’il permet de jouir d’un TV pour joueur à moins de 1 500 euros. En effet, le TV OLED LG OLED55C1 est proposé à 1 399 euros chez Darty.