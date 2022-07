Une TV OLED de 48 pouces à moins de 800€ ? C’est ce que propose ce deal pendant les soldes

La TV LG OLED48C1 propose une fiche technique complète pour un prix vraiment contenu durant les soldes puisqu'elle perd pas moins de 200 euros chez Rue du Commerce par rapport à son tarif habituel.

Une TV OLED haut de gamme en dessous de 800 euros ? C’est bien possible en 2022. Et c’est LG qui le permet ! Le constructeur Coréen propose la OLED48C1 avec tout ce que l’on peut attendre de ce type de TV (Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos) et la prise en charge du HDMI 2.1. C’est le moment est idéal d’en profiter, puisque le modèle bénéficie d’une réduction de 200 euros sur son prix habituel pendant les soldes.

La TV LG OLED48C1 en détail

La qualité OLED sur du 48 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Connectique HDMI 2.1

Habituellement proposée aux alentours de 1000 euros, la TV LG OLED48C1 est actuellement disponible pendant les soldes à 799 euros chez Rue du Commerce.

L'offre n'est plus disponible ?

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la TV LG OLED48C1.

Le haut de gamme OLED dans une dalle à taille humaine

Visuellement, la TV LG OLED48C1 ne diffère pas des masses du modèle précédent, le CX de 48 pouces. On retrouve donc les mêmes lignes épurées, avec toujours des bordures d’écran fines et un pied métallique qui respire la solidité. Au niveau de la dalle, la qualité OLED est évidemment au rendez-vous, avec une excellente qualité d’affichage, des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs riches. Petit bémol cependant : OLED oblige, la luminosité maximale pêche un peu, mais sans pour autant gâcher l’expérience. Y compris sur une diagonale de 48 pouces, qui est largement suffisante pour visionner tous les contenus possibles ; cette taille est même idéale pour les petits intérieurs, ou pour ceux et celles qui ne souhaitent pas encombrer leur salon avec un trop grand écran.

La principale nouveauté de ce téléviseur réside à l’intérieur de la bête : la gamme C1 se dote du nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, et profite aussi de l’interface web OS 6.0. La puce améliore grandement la mise à l’échelle des contenus, ainsi que les ajustements au niveau du son. Du reste, on peut également profiter des compatibilités avec le Dolby Vision IQ, HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi que du Dolby Atmos pour un audio riche et vaste.

Des caractéristiques prêtes pour le futur

Cette TV LG OLED48C1 est parfaite pour regarder des séries, des films, ou même les prochains matchs de l’Euro, celle-ci est tout aussi adaptée pour jouer aux jeux vidéo. Et ce, grâce à sa connectique HDMI 2.1, laquelle autorise le mode 4K@120 IPS ainsi que le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. On a aussi droit à un temps de réponse très rapide d’1 ms. Par ailleurs, la gamme C1 est certifiée G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est également rafraîchi à 100 Hz, ce qui apportera une belle fluidité à toutes les sessions de gaming.

Enfin, cette TV assure les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit. Pour diffuser du contenu depuis un smartphone, vous pouvez passer par AirPlay 2 ou Miracast. Côté connectique, l’OLED48C1 se dote de quatre ports HDMI 2.1, une sortie optique, une prise casque, 3 ports USB, une entrée antenne, une entrée satellite ou encore un port Ethernet.

