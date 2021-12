Le prix du pack Nintendo Switch + RingFit Adventure est au plus bas pour Noël

La Nintendo Switch n'a toujours pas pris une ride. Cette console hybride permet non seulement de s'amuser, mais aussi de se maintenir en forme grâce à son jeu RingFit Adventure. Et si pour Noël, vous désiriez vous offrir quelques séances de fitness, vous pourrez acquérir le pack qui inclut la console, ce jeu et une batterie d'accessoires pour seulement 324,99 euros.

Qu’elle soit utilisée en mode portable ou en mode console de salon, la Nintendo Switch continue de séduire petits et grands depuis son grand lancement en 2017. La marque japonaise lui a même donné un coup de neuf en 2019 pour corriger quelques couacs. C’est d’ailleurs cette même année que le jeu de fitness Ring Fit Adventure a investi les rayons, avec son désormais célèbre Ring-Con et ses séances de sport ludiques. Pour l’essayer ou l’offrir pour Noël, le moment sera tout choisi puisque le pack Nintendo Switch + RingFit Adventure profite actuellement d’une remise immédiate de 26 %.

Les points forts de ce pack Nintendo Switch

Une console hybride

Un catalogue de jeux complet sur l’e-shop

Un pack avec Joy-Con, station d’accueil, Ring-Con, une sangle de jambe…

Le pack Nintendo Switch + RingFit Adventure est aujourd’hui disponible à seulement 324,99 euros sur Amazon. Il n’a d’ailleurs jamais été aussi peu cher sur la plateforme.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la Nintendo Switch.

Une console complète qui s’adapte à toutes les situations

Si la Nintendo Switch s’est déclinée en version Lite avec moins d’accessoires et de possibilités (pour un prix contenu), le modèle inclus dans ce pack est celui qui s’accompagne d’un dock pour l’utiliser avec votre télévision, ainsi que les manettes Joy-Con détachables, lesquelles peuvent s’utiliser de manière autonome ou bien intégrés dans un support Joy-Con. Mais elle peut aussi vous accompagner en déplacement puisque la console de Big N peut aussi s’utiliser en mode portable.

Un écran lisible et une puissance suffisante

La Switch embarque un écran tactile IPS de 6,2 pouces, affichant une définition de 1 280 x 720 pixels, soit 720 pixels, et doté d’une bonne luminosité et de contrastes détaillés. Le résultat sera naturellement moins impressionnant que ce que propose la Switch OLED, mais cela sera bien suffisant pour profiter de ses sessions de jeu. Une fois sur le dock, la console peut tourner en Full HD.

Côté puissance, la console dispose d’une puce Nvidia, dérivée du Tegra X1, et épaulée par 4 Go de mémoire vive. Les améliorations opérées en 2019 par la marque nippone lui permettent de profiter d’une meilleure autonomie. Côté stockage, vous aurez droit à 32 Go, mais cette capacité sera extensible via microSD. Une possibilité bienvenue puisque le catalogue de jeux disponibles sur l’e-shop est vraiment bien fourni.

Un pack avec un jeu de sport ludique

Concernant ce pack que nous vous présentons aujourd’hui, celui-ci comporte donc un code de téléchargement pour le jeu RingFit Adventure, mais pas seulement : il contient aussi, outre la console bien sûr, une paire de manettes Joy-Con, un adaptateur secteur, un câble HDMI, un support pour les Joy-Con, une station d’accueil, une sangle de jambe ainsi que le célèbre Ring-Con. Il s’agit en fait d’un cercle flexible qui accueille un des Joy-Con. L’autre devra se fixer sur la sangle de jambe. Les deux accessoires combinés serviront à traquer votre activité physique au cours des exercices de sport proposés par le jeu. De quoi se muscler tout en s’amusant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la Nintendo Switch.

