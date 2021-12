Cette trottinette électrique Xiaomi pour les petits trajets est moins chère aujourd’hui

Les trottinettes électriques sont de plus en plus populaires pour se déplacer sans effort en ville. Vous avez décidé de sauter le pas et de vous en offrir une ? C'est le bon moment puisque la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est proposée à un tarif très intéressant en ce moment.

Xiaomi fait office de leader sur le secteur des trottinettes électriques aux rapports qualité-prix intéressants. Avec la Mi Electric Scooter Essential, le fabricant chinois se débarrasse du superflu pour ne garder que l’essentiel. Un modèle largement suffisant pour celles et ceux qui ne font que de courts trajets. Bonne nouvelle : la trottinette de chez Xiaomi bénéficie d’une belle réduction de 60 euros sur son prix d’origine.

La Mi Electric Scooter Essential en bref

Une vitesse de 20 km/h

Une autonomie de 20 km

Une bonne qualité de fabrication en aluminium

Un pliage rapide en quelques secondes

Habituellement vendue à 349 euros, la petite Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est proposée actuellement à 288,96 euros chez Électro Dépôt, soit une réduction de 17 % sur le prix public.

Moins puissante, mais tout de même des fonctionnalités intéressantes

C’est un fait, la Xiaomi Mi Scooter Essential ressemble beaucoup à ses grandes sœurs de la gamme de trottinettes électriques Xiaomi. Il s’agit du modèle d’entrée de gamme du constructeur chinois. Si elle est plus légère et moins puissante que les autres modèles, elle profite tout de même d’un certain nombre de fonctionnalités intéressantes.

Vous retrouverez donc la certification IP 54 (contre la poussière et les gouttes de pluie), un agréable système de freinage régénératif, ainsi qu’une forme d’ABS sur la roue avant. La trottinette peut être liée à l’app Mi Home, ce qui vous permettra de consulter vos statistiques telles que la distance parcourue. L’écran multifonction affiche toutes les informations nécessaires, notamment la vitesse, le mode de conduite et la batterie restante. En dehors de cela, cette trottinette reste facile et rapide à plier, et à transporter, puisqu’elle ne pèse que 12 kg.

La trottinette électrique des petits trajets

C’est côté performances que la Mi Essential perd quelques points : avec une puissance maximale de 500 W, elle ne dépasse pas les 20 km/h, au plus. Elle propose, comme les autres trottinettes Mi, trois modes de conduites : piéton, standard, sport. C’est ce dernier mode qu’il faudra choisir si vous comptez faire une pointe de vitesse. La batterie de 5100 mAh, quant à elle, permettra de rouler pendant 20 km, grand maximum, comme nous avons pu le constater dans notre test.

La Mi Essential est une trottinette qui propose, comme son nom l’indique, l’essentiel. Elle est donc parfaite pour les petits trajets et les personnes qui se servent occasionnellement de ce mode de déplacement.

Trottinettes électriques : pour aller plus loin

L’univers des trottinettes électriques ne s’arrête pas à Xiaomi, et encore moins à la Mi Electric Scooter Essential. Pour vous aider dans votre choix, consultez notre guide 2021 des meilleures trottinettes électriques.

