Les AirPods de Xiaomi sont à moitié prix, avec une livraison garantie avant Noël

Les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic ne cachent pas leur inspiration pour les célèbres écouteurs sans fil de la marque à la Pomme, que ce soit pour le design et même certaines fonctionnalités. On les trouve en ce moment à seulement 24,99 euros au lieu de 49,99 euros habituellement.

Si vous voulez des écouteurs sans fil qui ressemblent à des AirPods pour un prix beaucoup plus abordable que ces derniers, les Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont ceux qu’il vous faut. Ils font presque tout pareil que chez Apple si vous avez un smartphone Xiaomi et ils sont aujourd’hui proposés à moitié prix pour la période de Noël.

Les Mi True Wireless Earphones 2 Basic, c’est quoi ?

Du bon son pour le prix

Un design similaire aux AirPods

Avec des fonctionnalités inspirées par Apple

Et une autonomie confortable de 20h avec le boîtier

Au lieu de 49,99 euros habituellement, les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont actuellement disponibles en promotion à seulement 24,99 euros sur Amazon via une offre marketplace. On les trouve aussi chez Darty, mais pour 5 euros de plus. Dans les deux cas, la livraison est garantie avant le 25 décembre 2021.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Le tableau se met à jour automatiquement.

Presque comme des AirPods

On peut clairement affirmer que les Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont un peu les AirPods de Xiaomi. Tout d’abord, ils reprennent le même look blanc avec une tige qui dépasse, sans oublier le format open-fit et non intra-auriculaire pour celles et ceux qui ne préfèrent pas s’enfoncer un embout en silicone dans le conduit auditif. Seul le boîtier est un peu différent, mais il est tout aussi blanc et compact pour rentrer facilement dans la poche d’un pantalon.

Les ressemblances avec les écouteurs sans fil de la Pomme ne s’arrêtent pas là, puisque les Mi True Wireless Earphones 2 Basic reprennent également quelques fonctionnalités que l’on retrouve sur iOS, comme l’appairage automatique avec une fenêtre qui s’affiche sur le smartphone pour apercevoir l’état de santé global de vos écouteurs, ou encore le son qui se met tout seul en pause lorsque vous retirez une oreillette. Et comme chez le concurrent américain, toutes ces fonctionnalités sont exclusives aux appareils de la marque.

Du bon son et une autonomie correcte

Les écouteurs sans fil de Xiaomi proposent ensuite globalement la même expérience sonore que les AirPods, car compatibles uniquement avec les codecs AAC et SBC. Pas de réduction de bruit active, sauf pour les appels, mais ils proposent un son riche et naturel grâce au pilote dynamique doté d’un grand diaphragme composite de 14,2 mm. Le stabilité de connexion est assurée par la dernière version du Bluetooth et il est même possible de passer d’un mode écouteur simple à double en fonction des besoins.

En ce qui concerne l’endurance, elle est elle aussi identique à ce que propose la firme de Cupertino avec ces écouteurs sans fil, soit cinq heures avec les oreillettes et jusqu’à une vingtaine d’heures avec le boîtier de charge. Ce dernier n’intègre évidemment pas un port lightning, mais un port USB-C pour une charge logiquement plus rapide que chez Apple.

D’autres True Wireless à conseiller ?

Il existe de nombreuses références abordables et fortement recommandables sur le marché des true wireless, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers si vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans cet article.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.