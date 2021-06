Concours : gagnez un Xiaomi Mi 11i et d’autres cadeaux pour fêtez nos 300 000 abonnés sur YouTube

Frandroid vous propose de gagner plusieurs produits Xiaomi dont un smartphone Mi 11i pour célébrer les 300 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. À cela s'ajoute une petite FAQ en vidéo et quelques projets pour le futur.

Voilà plusieurs années que nous animons une chaîne YouTube en parallèle de notre site Frandroid. Et c’est avec un immense plaisir que nous avons pu voir le compteur d’abonnés à notre chaîne passer le palier des 300 000.

Une FAQ pour dire merci !

Pour fêter ça et vous dire merci, nous avons évidemment fait une vidéo et nous avons profité de l’occasion pour répondre aux questions que notre lectorat nous pose souvent. Une grande FAQ Frandroid en somme.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Quels sont les smartphones que nous utilisons au quotidien ? Qui a créé Frandroid ? Préférons-nous iOS ou Android ? Sommes-nous payés par les marques ?! Nous répondons sans détour, mais avec humour (parfois un peu nul, on le concède).

Un concours pour fêter les 300 000 abonnés sur YouTube

Au début, nous voulions vous remercier 300 000 fois, mais finalement nous avons préféré organiser un concours pour vous faire gagner des appareils Xiaomi. Plusieurs lots vous attendent :

Pour tenter de gagner ces jolis cadeaux, la règle est simple. Il suffit d’aller sur YouTube et de laisser un commentaire sous la vidéo des 300 000 abonnés en nous disant quel produit vous intéresse et pourquoi. Voilà, c’est tout.

Le tirage au sort aura ensuite lieu le 7 juin et nous ne manquerons pas de prévenir les gagnants et les gagnantes.

Frandroid bientôt sur Twitch

Sur un autre sujet, et comme nous l’annonçons dans la vidéo, Frandroid a aussi terminé de monter son nouveau studio, notamment pour des émissions sur Twitch.

Vous aurez très bientôt des nouvelles à ce sujet ! Encore une fois, merci pour votre soutien sur YouTube et sur Frandroid. Merci x 300 000 (et bien plus).