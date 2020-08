Ces AirPods like de Xiaomi avec réduction de bruit ne sont qu’à 22 €

Les Mi True Wireless Earphones 2 Basic font partie des écouteurs abordables de Xiaomi et proposent une réduction de bruit active. C'est étonnant, mais ce qui est encore plus étonnant c'est leur prix : 22 euros grâce à une vente flash sur Gearbest.

Dans la grande grande famille des écouteurs true wireless, il existe évidemment des écouteurs haut de gamme avec les Sony WF-1000XM3 en tête et, heureusement, d’autres écouteurs bien plus abordables pour répondre aux envies et aux besoins de tout le monde. Les Mi True Wireless Earphones 2 Basic, annoncés en juillet dernier, proposent justement une fiche technique honorable à petit prix. En plus, ils sont à moitié prix.

En bref

Une réduction de bruit sur des écouteurs à 20 €

Une autonomie confortable de 20 heures

Le Bluetooth 5.0 et son port USB-C

Les Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont aujourd’hui disponibles à 22 euros sur Gearbest grâce à une vente flash, contre 49 sur le site du constructeur chinois.

Il s’agit de la version chinoise nommée Xiaomi AirDots Pro 2 SE, mais ce sont exactement les mêmes écouteurs que la version européenne et fonctionnent parfaitement avec tous les appareils iOS, Android, Windows et Mac.

Pour en savoir plus 👇

Les Mi True Wireless Earphones 2 Basic vous disent quelque chose ? C’est normal, il faut avouer que le design et la couleur ne tombent pas du ciel et sont clairement inspirés des AirPods d’Apple. Néanmoins, cette solution a le mérite de fonctionner puisqu’on retrouve des écouteurs sobres et compacts avec une boite de recharge, elle aussi assez petite pour rentrer dans une poche sans que cela dérange.

À ce prix, il a forcément fallu faire des concessions sur ces petits appareils. Les Mi True Wireless Earphones 2 Basic se contentent des codecs SBC et AAC, qui seront toutefois suffisants si vous écoutez vos morceaux de manière classique sur les plateformes de streaming les plus connues comme Spotify ou Apple Music. Ce produit n’est naturellement pas destiné aux mélomanes, mais plutôt à celles et ceux voulant des true wireless élégants avec une qualité correcte.

Là où ces écouteurs tapent fort, c’est la promesse d’une réduction de bruit active. Si cette promesse est belle sur le papier, il faut savoir que le design des écouteurs est open fit. Autrement dit, il n’y a pas d’isolation passive et cela peut impacter la bonne efficacité de la réduction de bruit active. Nous n’avons pas encore pu tester ces écouteurs, mais nous ne manquerons pas de vous livrer plus de détails lorsque cela sera le cas.

Ceci étant dit, ces Mi True Wireless Earphones 2 Basic ont tout de même des fonctionnalités intéressantes comme le Play/Pause lorsqu’on enlève ou remet l’écouteur dans son oreille, par exemple. Côté autonomie, Xiaomi annonce 5 heures consécutives pour un total de 20 heures avec le boitier. Ce dernier se recharge d’ailleurs via son port USB-C.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

