En promo, le bracelet connecté d’Oppo est-il plus intéressant que celui de Xiaomi ?

Oppo a lancé l'Oppo Band Sport, un bracelet connecté qui vient se positionner sur un marché déjà bien occupé. Il faut dire que la concurrence est rude avec Xiaomi aux commandes. Mais en ce moment, le bracelet Oppo est en promotion et se trouve au même prix que le Mi Smart Band 6. Vaut-il le coup ?

Idéal pour garder la forme, les trackers d’activités se multiplient et de nombreux constructeurs se lancent sur le secteur des bracelets connectés. Oppo s’est lui aussi lancé dans le monde des wearables avec l’Oppo Band en déclinaison Sport. Il faut dire que la concurrence est rude, mais ce modèle à petit prix délivre une belle fiche technique, qui est moins chère en ce moment et s’aligne sur le prix de son rival Xiaomi.

Le Oppo Band Sport c’est quoi ?

Un écran OLED de 1,1 pouce

De nombreuses fonctionnalités côté santé

Une autonomie d’environ 12 jours

Au lieu d’un prix à 49,99 euros, le Oppo Band Sport bénéficie de 26 % de réduction et passe à 36,99 euros sur le site d’Amazon.

Il existe une alternative, le Xiaomi Mi Band 6 qui est également au même prix.

Un bracelet connecté plutôt efficace

Comme dit précédemment, le Band Sport d’Oppo signe les débuts de la marque sur le marché des bracelets connectés. Et pour se distinguer de la concurrence, la marque propose une petite originalité au niveau du bracelet, avec deux systèmes d’accroche. On retrouve un bracelet sport classique, mais également une version style qui elle dispose d’une boucle en acier inoxydable qui va entourer le capteur. Sinon on a donc le droit à une forme ovale qui se fondra assez discrètement sur votre poignet. Pour l’écran, Oppo ne lésine pas sur la qualité en proposant de l’AMOLED offrant un excellent contraste. Cependant on retrouve une diagonale de 1,1 pouce, qui peut paraître peu comparée à la Mi Smart Band 6 de Xiaomi dont l’écran fait 1,56 pouce.

L’écran affiche une définition (126 x 294 pixels) soit la même que l’ancien modèle de Xiaomi. Ce n’est pas la meilleure des résolutions, mais vous n’aurez aucun problème de lisibilité de l’écran en plein, à condition de monter la luminosité au maximum. Outre cela, Oppo s’assure de la connectivité de son bracelet pour que vous puissiez avoir accès à la plupart des notifications de votre téléphone, il est même capable d’afficher les messages via SMS et de certains réseaux sociaux. Vous pourrez même déclencher l’appareil photo ou contrôler la musique.

Un bon suivi de votre santé et sportif, mais …

Comme tout bon bracelet connecté, l’Oppo Band permet de mesurer 12 activités sportives différentes, dont la course en extérieur, le vélo, l’aviron, la natation (pas de panique, le bracelet est étanche jusqu’à 50 m de profondeur) ou… le cricket. Toutefois il est assez regrettable de ne pas retrouver les sports pratiqués sur le marché français, comme le football, le basketball ou le tennis qui ne sont pas pris en charge. Autre point manquant, le GPS… Oui ce bracelet en est dépourvu, mais de ce côté-là, les concurrents ne font pas mieux. Il faudra donc compter sur la précision du GPS de votre smartphone. Pour retrouver toutes les données suite à vos activités sportives, il suffit de vous rendre sur l’application dédiée de la marque.

Un suivi d’activité qui manque d’exercices, mais qui se rattrape côté santé. Tout comme le Mi Smart Band 6, le bracelet connecté d’Oppo peut mesurer en permanence le rythme cardiaque, mais également la saturation en oxygène dans le sang, la fameuse SpO2. Il peut également surveiller la qualité du sommeil et propose des exercices de respiration. Enfin, côté autonomie évoque la présence d’un accumulateur de 100 mAh. Ce dernier permet au bracelet d’offrir jusqu’à 12 jours d’autonomie sur une seule charge, toujours selon le constructeur. Sachez tout de même que l’autonomie est assez moyenne une fois tous les suivis activés. Comptez plutôt une semaine.

