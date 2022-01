Le Huawei Band 6 est à moitié prix pour concurrencer le Mi Band de Xiaomi

Le Huawei Band 6 est le dernier né de la collection de bracelets connectés de la marque chinoise. Son suivi sportif de qualité devient encore plus intéressant avec une promotion qui fait passer son prix de 59,99 euros à 29,90 euros sur le site de E.Leclerc. C'est donc encore moins que le dernier Mi Band de Xiaomi.

Pour démarrer l’année du bon pied et rester en forme, rien de mieux que de se faire épauler au quotidien par un bracelet connecté. Le Huawei Band 6 sera un véritable coach sportif accroché à votre poignet grâce à son très bon suivi d’activités, le tout sous un design soigné qui le fait même ressembler à une vraie montre connectée. Malgré toutes ses caractéristiques plus qu’intéressantes, son prix reste tout à fait abordable, et c’est encore plus le cas actuellement.

Les points forts du Huawei Band 6 sont…

Son écran OLED de 1,47 pouce

Sa prise en charge de 96 activités sportives

Son application structurée

Habituellement affiché à 59,99 euros, le Huawei Band 6 est en ce moment disponible à 29,90 euros sur le site d’E.Leclerc.

Et si un seul bracelet ne vous suffit pas, Boulanger propose un pack de deux Huawei Band 6 (un avec un bracelet noir et un autre avec un bracelet rose) à 59,99 euros au lieu de 119,98 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei Band 6. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un bracelet connecté ou une montre ?

Avec son Band 6, Huawei a misé sur un écran plus grand que les modèles précédents. On aura donc droit cette fois-ci à une dalle de 1,47 pouce, qui dispose en plus de la technologie OLED. Les contrastes seront donc infinis et les couleurs bien vives. Cette diagonale et cette qualité d’affichage seront vraiment agréables pour consulter toutes les informations qui s’affichent sur l’écran. On pourrait même prendre ce bracelet pour une montre, tant il diffère des autres bracelets plus petits et davantage focalisé sur le suivi de santé.

Ici, le Huawei Band 6 pourra aussi afficher les appels et messages entrants de votre smartphone, ainsi que d’autres informations, comme la météo du jour. Le contrôle de la musique sera aussi possible, de même que la prise de photos à distance. Mais attention, cela ne sera pas possible avec un smartphone Apple. Côté autonomie, le constructeur annonce une durée d’utilisation de deux semaines, dont neuf jours en usage intensif. Pour la recharge, il faudra compter une heure pour une journée entière d’utilisation, et deux heures pour une batterie remplie.

Un suivi maîtrisé pour la santé et le sport

Mais son avantage premier, c’est bel et bien sa prise en charge d’une foule de sports. Le Band 6 pourra en effet reconnaître 96 activités, dont six qui seront détectées automatiquement : la marche intérieure, la marche extérieure, le vélo elliptique, la course intérieure, la course extérieure et le rameur. À noter cependant que le bracelet ne reconnaît pas les bassins de 50 m, ce qui lui fait sous-estimer les distances effectivement nagées. Il n’intègre par ailleurs pas de GPS : il faudra donc utiliser celui de votre smartphone durant vos sessions.

Sinon, le Huawei Band 6 pourra aussi assurer la surveillance de votre fréquence cardiaque, ainsi que celle de la saturation en oxygène du sang. Le suivi du sommeil et du stress seront aussi de la partie, avec des exercices respiratoires à la clé. Les personnes menstruées pourront aussi avoir droit à un suivi des cycles menstruels, mais pour cela, il faudra installer la dernière version de HMS Core (Huawei Mobile Services), déconnecter son identifiant Huawei ID puis se reconnecter. Pour retrouver toutes vos données enregistrées et avoir accès à des analyses de celles-ci, rendez-vous sur l’application Huawei Health, dont on appréciera l’ergonomie et la facilité d’utilisation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei Band 6.

Et les autres bracelets connectés ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles qui vous permettront eux aussi de garder la forme comme le Huawei Band 6, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.