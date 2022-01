Le Chromecast avec Google TV chute à 55 euros avec ce code promo

Le dernier Chromecast introduit Google TV, un véritable système d'exploitation qui permet de se passer d'ordinateur ou de smartphone. Cette passerelle multimédia est aujourd'hui proposée à un prix avantageux chez Rakuten, grâce à un code promo.

Le Google Chromecast avec Google TV (ou Chromecast 4) a repris la formule introduite par le Chromecast, en ajoutant cette fois un OS dans le boitier, ce qui permet de se passer totalement de smartphone ou de tablette. Vous pouvez donc tranquillement naviguer entre les différents services de SVoD directement via la télécommande fournie. Le Chromecast avec Google TV est donc une solution idéale pour connecter votre TV ou remplacer la box de votre opérateur.

Chromecast avec Google TV : les points à retenir

Nouveau design discret avec la télécommande

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos et DTS:X

Expérience utilisateur fluide grâce à Google TV

Habituellement proposé à 70 euros, la passerelle Chromecast avec Google TV est aujourd’hui disponible à 54,99 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN10. L’offre est disponible seulement aujourd’hui, le dimanche 9 janvier 2022.

Un design épuré et une installation simplifiée

Le Chromecast avec Google TV prend la forme d’un petit galet plat (coloris au choix blanc, rose ou bleu) avec un court cordon HDMI. Il est également muni d’un port USB-C pour brancher l’alimentation, reliée au secteur. Il se connecte donc tout simplement à l’arrière de votre téléviseur.

Comme la plupart des objets connectés de la firme de Mountain View, l’installation s’avère très simple. Une fois connecté au téléviseur, vous avez le choix : vous pouvez utiliser l’application Google Home sur votre smartphone ou votre tablette, et de scanner le code QR proposé. Vous pouvez aussi réaliser l’installation directement sur le téléviseur en utilisant la télécommande du Chromecast, qui est d’ailleurs très pratique à l’utilisation. Au cours de l’installation, vous pourrez prétélécharger des services de SVoD tels que Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV et bien d’autres. Le Chromecast, qui possède 8 Go d’espace de stockage, a récemment reçu une mise à jour qui permet entre autres de gagner de précieux octets.

Les films et séries au premier plan

En naviguant sur l’interface, on se rend rapidement compte que Google a cherché à mettre en avant les contenus plutôt que les plateformes. L’OS, nommé Google TV, est basé sur Android TV. Il s’avère clair et fluide. À la manière d’Apple et Amazon, l’utilisateur a donc directement accès à tous les contenus sur une seule et même interface, ainsi qu’à de nombreuses recommandations. Cela évite par exemple de démarrer une application précise puis d’avoir à vérifier si le contenu souhaité y est proposé. La Fire TV d’Amazon exploite la même idée.

Le Chromecast est suffisamment puissant pour afficher des contenus en 4K à 60 images par seconde, avec du HDR10+ et du Dolby Vision. Ce Chromecast est même compatible Dolby Atmos et DTS:X pour le son. Bonne nouvelle pour les gamers, le service de cloud gaming Stadia est maintenant disponible sur Google TV. Enfin, Google Assistant est aussi de la partie pour naviguer à la force de la voix.

Pour tout savoir sur ce modèle de Chromecast, vous pouvez consulter notre test du Chromecast avec Google TV.

Comparer les offres pour le Chromecast avec Google TV

Vous avez décidé d’acheter une clé HDMI pour votre téléviseur ? Vous pouvez retrouver les meilleures offres en consultant notre comparatif des prix sur le Chromecast avec Google TV.

