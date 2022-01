Chromecast : la version intégrant Google TV est à 55 euros pendant les soldes

Avec une intégration parfaite de Google TV et de la puissance à revendre dans un dongle tenant la paume de la main, la dernière version du Chromecast de Google est fortement recommandable, d'autant plus qu'on le trouve moins cher chez la Fnac pendant les soldes.

Si votre vieille TV vous convient encore parfaitement, mais que vous souhaitez profiter des services d’un vrai téléviseur connecté, rien de tel qu’un Chromecast pour lui donner une seconde jeunesse. La dernière version intégrant un nouveau design ainsi que l’intégration complète de Google TV est actuellement soldée chez la Fnac avec 15 euros de réduction.

Les points principaux du Chromecast avec Google TV

Une simplicité d’installation déconcertante

La compatibilité 4K, Dolby Vision et Atmos

Compatible Google Assistant et avec la plupart des services Google comme Stadia

Au lieu de 69 euros habituellement, le Chromecast avec Google TV passe aujourd’hui à 55 euros chez la Fnac pendant les soldes d’hivers.

Une petite clé HDMI qui sait tout faire, ou presque

Se présentant en clé HDMI de la forme d’un galet plat, le Chromecast de Google est depuis maintenant quelques années une alternative de choix pour qui souhaite donner un coup de jeune à son téléviseur ou pour simplement profiter des services vidéo de Google (et de tant d’autres) sans se ruiner dans une nouvelle TV.

Ce petit objet permet tout simplement de diffuser du contenu type média (photos, musiques et vidéos) sur un téléviseur. Cette dernière version intègre le dernier OS de la firme américaine, à savoir Google TV. Avec ce dernier, fini l’obligation d’utiliser un ordinateur, un smartphone ou une tablette pour contrôler l’appareil, ici tout se fait directement depuis l’interface utilisateur et la télécommande, un peu comme un Nvidia Shield TV ou un Amazon Fire Stick TV. L’interface en elle-même est extrêmement fluide et l’appareil dispose de tout le catalogue d’Android TV : YouTube, Netflix, Disney+, Prime Vidéo et tant d’autres sont au programme, ainsi que les services de jeux en streaming comme Stadia.

La facilité d’installation et la puissance en prime

La grande force du Chromecast, c’est que c’est un jeu d’enfant à installer et à utiliser. Une fois le Chromecast relié à votre réseau Wi-Fi et votre compte Google lié, il n’y a rien d’autre à configurer que de simplement naviguer de manière ultra fluide. Tout ceci est permis par l’apport d’une puce à 4 cœurs prévu pour ce type d’appareil et capable de décoder une image jusqu’en UHD 4K avec l’apport de Dolby Vision et des normes HDR10 et HDR10+. Le son n’est pas en reste avec la compatibilité Dolby Atmos et DTS:X, parfait pour le matériel compatible.

Pour tout savoir sur ce modèle de Chromecast, vous pouvez consulter notre test du Chromecast avec Google TV.

