Google Nest Wifi : ce routeur est enfin à un prix plus raisonnable lors des soldes

Bien plus efficace que son prédécesseur, le Google Nest Wifi est un routeur qui améliorera la qualité et la couverture de votre réseau. Et quoi de mieux qu’une réduction pour le rendre encore plus intéressant. À l'occasion des soldes son prix passe de 159 euros à 95,39 euros seulement.

Si vous rencontrez souvent des problèmes en Wi-Fi à la maison, il y a fort à parier que les routeurs de Google résoudront votre problème. Autrefois surnommé Google Wifi, le Nest Wifi est la nouvelle solution réseau de chez Google. Un petit objet tout mignon qui améliore la qualité et la couverture de votre réseau. Ce dernier intègre même une enceinte pour être compatible avec l’assistant. En ce moment il profite d’une réduction de 31 % et devient plus abordable.

Le Google Nest Wifi c’est quoi ?

Une solution WiFi simple et efficace

Avec un débit augmenté jusqu’à 2,2 Gbits/s

Et une couverture de 120 m²

Au lieu de 159 euros à son lancement, mais aujourd’hui avec un prix barré de 139 euros, le routeur Google Nest Wifi est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 95,40 euros chez Boulanger.

Un routeur discret et plus joli que la concurrence

En général les routeurs sont des objets qui ont tendance à jurer dans un salon. La faute bien souvent aux antennes, qu’on aimerait « décrocher ». C’est pourquoi le Nest Wifi change la donne sur le marché, avec son look cylindrique blanc teinté d’un rai lumineux. Il ressemble d’ailleurs plus à une enceinte et cela n’est pas sans raison. En effet, le point fort du Nest Wifi est qu’il intègre des haut-parleurs et des microphones pour faire également office de Google Home. Ainsi vous allez pouvoir faire appel à Google Assistant pour que vous puissiez connaître le débit de votre réseau, ou encore activer/désactiver la connexion d’un appareil précis.

Une meilleure couverture réseau

Côté réseau, le Nest Wifi n’intègre malheureusement pas la nouvelle norme Wi-Fi 6, mais du Wi-Fi 5. La firme de Mountain View a toutefois amélioré son routeur avec 25 % de couverture supplémentaire (120 m² environ) et un débit allant jusqu’à 2,2 Gbit/s. Cela reste très correct et les débits profitent d’une excellente stabilité de signal. Il peut connecter ensemble plus de 100 appareils, tout en supportant de nombreux flux vidéo 4K en simultané. Il possède deux ports Ethernet Gigabit pour s’y connecter en mode filaire. De plus, il intègre une fonctionnalité dédiée à Google Stadia pour améliorer le confort de jeu — fini les problèmes de latences.

En ce qui concerne le point d’accès Nest Wifi, il est surtout là pour étendre la couverture Wi-Fi du routeur Nest Wifi, à raison de 90 m² par point d’accès. Enfin, le produit est pauvre en connectique avec deux ports Ethernet, un dédié à internet et l’autre pour un appareil réseau de la console de jeu à une box Android TV.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Nest Wifi.

