Google Nest Wifi à -61 % : voilà le pack idéal pour booster votre réseau

Si le Wi-Fi de votre box Internet ne couvre pas la totalité de votre maison, un routeur est la solution idéale pour vous aider à améliorer tout ça. Google propose justement un pack routeur + point d'accès efficace qui profite actuellement d'une belle promotion, en passant de 259 euros à seulement 99 euros.

Vous rencontrez quelques mésaventures avec votre réseau Wi-Fi domestique ? Pour profiter pleinement de votre connexion, mieux donc vaut prendre les choses en main et investir dans votre propre matériel réseau. Le routeur Wi-Fi de chez Google va améliorer la qualité et la couverture de votre réseau à l’aide d’un point d’accès, qui intègre même une enceinte pour être compatible avec l’assistant. Si Google est sur le point de sortir un routeur compatible avec le Wi-Fi 6E, ce dernier devrait coûter près de 200 euros. Ce kit avec le Google Nest Wifi + point d’accès est donc un très bon deal, surtout en tombant à moins de 100 euros après plus de 60 % remise.

Ce qu’il faut retenir du Google Nest Wifi

Une solution WiFi simple et efficace

Avec un débit augmenté jusqu’à 2,2 Gbits/s

Et une couverture jusqu’à 210 m² avec le point d’accès

Au lieu d’un prix barré à 259,99 euros, ce pack Google Nest Wifi avec point d’accès est aujourd’hui disponible à seulement 99,99 euros chez Darty.

Si vous pensez ne pas avoir besoin du point d’accès en supplément, le Google Nest Wifi seul bénéficie de 100 euros de réduction et s’affiche à 59,99 euros, toujours chez Darty.

Un routeur discret qui assure une meilleure couverture réseau

Pour son routeur, la firme de Mountain View mise sur la sobriété. Pas d’antennes disgracieuses, ici on a droit à joli routeur cylindrique blanc teinté d’un rai lumineux. L’appareil discret de Google va pouvoir se dissimuler dans le décor facilement. Côté réseau, ce modèle opte pour la norme Wi-Fi 5, incluant les bandes passantes 2,4 GHz et 5 GHz, et propose une vitesse théorique allant jusqu’à 2,2 Gbit/s, mais vous atteindrez plus les 550 Mo/s. Autant dire qu’avec cet appareil, la connexion n’en sera que meilleure si votre connexion Fibre peut aller jusque-là.

Le Google Nest Wifi est capable de fournir une couverture Wi-Fi sur 140 m². Il peut connecter ensemble plus de 100 appareils, tout en supportant de nombreux flux vidéo 4K en simultané. Il possède deux ports Ethernet Gigabit pour s’y connecter en mode filaire. De plus, il intègre une fonctionnalité dédiée à Google Stadia pour améliorer le confort de jeu — donc fini les problèmes de latences.

Un point d’accès qui fait aussi enceinte

Concernant le point d’accès inclus dans ce pack, cet objet va fonctionner avec le routeur pour étendre la couverture réseau et maintenir un débit Wi‑Fi rapide dans chaque pièce. Il fournit 90 m² supplémentaires et donc une couverture qui monte jusqu’à 210 m² au total. Avec un routeur Nest Wifi et un point d’accès, il est possible de pour gérer jusqu’à 200 appareils connectés et diffuser en streaming plusieurs vidéos 4K à la fois.

Ce point d’accès est aussi une enceinte connectée puisqu’il intègre des haut-parleurs et des microphones pour faire également office de Google Home. Ainsi, vous allez pouvoir faire appel à Google Assistant pour que vous puissiez connaître le débit de votre réseau, ou encore activer/désactiver la connexion d’un appareil précis, écouter de la musique, obtenir des réponses à vos questions, contrôler vos appareils connectés compatibles et profiter de bien d’autres fonctionnalités par la voix.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Nest Wifi.

Vous voulez passer au Wi-Fi 6 ?

Si vous souhaitez passer au Wi-Fi 6, mais que vous n’avez pas d’appareils pouvant profiter de cette technologie sans fils, nous vous conseillons la lecture de notre guide des meilleurs appareils pour en profiter.

