Google pourrait lancer, dans les prochaines semaines, un nouveau routeur Wi-Fi compatible avec le Wi-Fi 6E. La tarification de l'appareil se situerait autour des 200 euros.

Depuis quelques années, Google s’est lancé à corps perdu dans le domaine de la domotique. Outre ses enceintes connectées, ses thermostats Nest ou ses systèmes de caméras de sécurité, la firme de Mountain View s’appuie également sur ses propres routeurs Wi-Fi commercialisés auprès du grand public.

Trois ans après la présentation du premier Google Nest Wi-Fi, en octobre 2019, il semble que le constructeur américain s’apprête à lancer une nouvelle version de son routeur sans fil. Le site 9to5Google, spécialisé dans l’actualité de la firme, a en effet découvert, sur le site du revendeur B&H, des mentions d’un nouveau routeur Wi-Fi Google, ainsi que certaines de ses caractéristiques.

Sur le site du revendeur de matériel électronique, on peut ainsi découvrir le nom sous lequel le prochain routeur Wi-Fi de Google devrait être commercialisé, à savoir « Google Nest Wi-Fi Pro 6E ». De quoi confirmer de précédentes rumeurs selon lesquelles le prochain Google Nest Wi-Fi ne se contenterait pas de passer du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6, mais passerait directement au Wi-Fi 6E. Pour rappel, cette norme a pour principal intérêt de profiter d’une bande de fréquence de 6 GHz et d’utiliser 6 canaux supplémentaires de 80 MHz, ou 3 de 160 MHz, selon le routeur. Le réseau Wi-Fi devrait donc être moins congestionné, mais également plus rapide avec des vitesses de pointe plus importante dans un ordre de grandeur de 30 %.

Bien évidemment, comme pour tous les routeurs Wi-Fi, pour profiter du Wi-Fi 6E sur votre PC ou votre smartphone, il ne suffit pas que votre routeur soit compatible, mais que votre appareil le soit aussi. Heureusement, qui peut le plus peut le moins, et une compatibilité Wi-Fi 6E assure pareillement une compatibilité Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 5.

Un prix deux fois plus élevé que le modèle Wi-Fi 5

Les pages de B&H mises en ligne permettent de plus d’en savoir plus sur la tarification qui devrait être proposée aux États-Unis pour les nouveaux routeurs de Google. Sur le site américain, un Google Nest Wi-Fi Pro 6E devrait être mis en vente au prix de 199,99 dollars. Il devrait de plus être possible d’acheter un pack de deux pour 299,99 dollars et un pack de trois pour 399,99 dollars. Pour les coloris, Google tablerait sur des versions blanche, brune, bleue ou vert pâle. Pour rappel, le premier Google Nest Wi-Fi avait initialement été lancé à 169 dollars, puis proposé dans une seconde version à 99 dollars.

Pour l’heure, le nouveau routeur Google Nest Wi-Fi Pro n’a pas encore été annoncé. Pour autant, si les revendeurs commencent à référencer le produit, c’est qu’ils ont dû obtenir des informations de la part du constructeur. On peut donc s’attendre à une annonce dans les prochaines semaines, probablement début octobre. Rappelons en effet que Google tiendra une conférence sur ses nouveaux produits « Made by Google » pour le 6 octobre. Outre ses nouveaux Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch, on pourrait donc en savoir plus sur le routeur de la firme à cette occasion.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.