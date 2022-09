Début octobre, Google aura des nouveaux produits à nous vendre pour la maison

Google tiendra sa conférence Made by Google le 6 octobre prochain, avec de nouveaux appareils Pixel au programme... mais pas seulement. La firme en profitera aussi pour dévoiler de nouveaux produits connectés pour la maison.

Vous attendiez des produits Pixels lors de la conférence Google du 6 octobre prochain ? Vous allez en avoir (les Pixel 7 et la nouvelle Pixel Watch y seront notamment présentés), mais Google a aussi d’autres appareils à nous montrer. Comme le rapporte Android Authority, la firme profitera de l’évènement pour dévoiler de nouveaux produits connectés pour la maison.

C’est d’ailleurs ce que Google a indiqué sur son blog Ideas & Info. Le groupe y explique que sa nouvelle gamme de produits Nest sera présentée à l’occasion de la prochaine conférence Made by Google… et donc en même temps que les nouveaux appareils Pixel.

À quoi s’attendre pour la maison connectée le 6 octobre ?

Visiblement, la commercialisation de ces différents appareils (Pixel et Nest) serait par ailleurs simultanée. « Tous les appareils pourront être achetés le jour même sur GoogleStore.com ou, si vous êtes dans la région de New York, dans nos magasins Google physiques pour les découvrir en personne », explique Google. Reste maintenant à savoir quels produits voués à la maison connectée la firme nous réserve.

En l’état, et même s’il est encore difficile de savoir ce que Google a en tête, plusieurs pistes peuvent être évoquées. Récemment, il se murmurait par exemple qu’un Chromecast plus abordable serait dans les cartons. D’autres rumeurs, encore plus récentes, laissent par ailleurs entendre que cette nouvelle clé de streaming Full HD serait prête à être lancée. Dans ces conditions, une annonce ce 6 octobre ne surprendrait probablement personne.

Il se pourrait également que Google dévoile un nouveau Nest Wi-Fi et une sonnette connectée Nest filaire. Ces deux produits font, eux aussi, l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois. Les découvrir officiellement dans un peu moins d’un mois semble donc plausible.

