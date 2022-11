Le Google Nest Wifi passe de 159 € à seulement 59 € durant le Black Friday

Pour améliorer la couverture et les performances de votre Wi-Fi, mieux vaut miser sur un routeur performant, et si possible pas trop cher. Le Google Nest Wifi pourrait justement être la solution idéale, puisqu'il est actuellement proposé à 59 euros au lieu de 159 euros à la Fnac.

Si les problèmes de Wi-Fi sont légion chez vous, alors mieux vaut investir dans un routeur suffisamment efficace pour étendre la couverture et améliorer les performances de votre connexion Internet. Le routeur Google Nest Wifi est par exemple une très bonne référence. Le Black Friday sera le moment idéal pour l’essayer, puisque ce routeur profite d’une réduction de 100 euros.

Les points forts du Google Nest Wifi

Un design discret

Une couverture jusqu’à 120 m²

Une application pratique

Initialement proposé à 159 euros, le Google Nest Wifi est désormais disponible à 59 euros à la Fnac.

Si vous souhaitez davantage de routeurs, le pack de 2 Google Nest Wifi est également en promotion actuellement : son prix passe ainsi de 259 euros à 99 euros, toujours à la Fnac.

Un routeur sobre et efficace

Si vous pensiez que le Google Nest Wifi adoptait les fameuses antennes un peu démodées que l’on peut trouver sur la majorité des routeurs, vous faites fausse route. Le produit de Google se présente sous la forme d’un petit cylindre blanc tout en rondeur, agrémenté d’une petite LED. Bref, un objet discret, qui n’aura aucun mal à se fondre dans le décor et à se faire oublier.

Sous ce look tout en sobriété, se cache tout de même une grande efficacité. En effet, le Google Nest Wifi est capable de fournir une couverture Wi-Fi jusqu’à 120 m². Il peut également connecter ensemble plus de 100 appareils présents au domicile, tout en supportant de nombreux flux vidéo 4K en simultané. Côté réseau, ce routeur opte pour la norme Wi-Fi 5, incluant les bandes passantes 2,4 GHz et 5 GHz, et propose une vitesse théorique allant jusqu’à 2,2 Gbit/s, mais dans les faits, vous atteindrez davantage les 550 Mo/s. Si vous souhaitez étendre encore cette couverture, sachez que Google propose aussi des points d’accès, qui vous permettent de couvrir 90 m² supplémentaires et qui embarquent d’ailleurs un haut-parleur et des micros, leur permettant de faire office d’enceinte Google Home avec Google Assistant.

Une application claire

Sur l’application Home de Google, vous trouverez l’essentiel des paramètres nécessaires à une gestion légère du réseau. Vous pourrez ainsi y voir les appareils connectés, créer un réseau familial afin de gérer des heures de connexion sur certains appareils ou encore créer un réseau invité si vous souhaitez limiter l’accès à vos appareils aux personnes qui se connecteraient à votre réseau. Et si vous préférez avoir accès à des paramètres encore plus avancés, vous pourrez vous rendre dans l’application Google Wifi, qui donne la possibilité de gérer les DNS, les ports ou encore de configurer l’interface WAN. Il est également possible de contrôler ses appareils domotiques depuis cette interface, mais uniquement via On.here.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Nest Wifi.

