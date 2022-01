La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est déjà moins chère pendant les soldes d’hiver

Si vous attendiez les soldes pour vous offrir une montre connectée peu chère, mais avec de bons arguments à faire valoir (surtout au niveau du suivi sportif), votre patience est enfin récompensée. La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite ne coûte en effet que 59,99 euros au lieu des 69,99 euros initialement proposés sur Amazon.

En octobre dernier, Xiaomi a dévoilé la seconde itération de sa montre connectée, la Redmi Watch 2. Mais ce modèle n’a pas été le seul à voir le jour au même moment, puisque la marque chinoise a aussi pensé aux budgets plus restreints en lançant une version allégée, la Redmi Watch 2 Lite. Si cette dernière a délaissé quelques caractéristiques premium proposées par la Redmi Watch 2 classique, comme l’écran AMOLED, elle n’en reste pas moins une très bonne montre pour un prix vraiment avantageux. Et pendant les soldes, elle est encore moins chère grâce à une réduction de 10 euros, peu après sa sortie.

Les points essentiels de la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Un écran LCD de 1,55 pouce

Plus de 100 modes Sport

Une batterie plus conséquente

Initialement affichée à 69,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est désormais disponible à 59,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une version allégée qui ne manque pas d’atouts

La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est, comme son nom l’indique, une montre connectée allégée par rapport à sa version classique. L’écran n’est ici pas AMOLED, mais embarque une dalle LCD TFT de 1,55 pouce. Les contenus resteront donc bien lisibles malgré cette petite baisse de qualité, d’autant plus que la définition 320 x 360 sera toujours de la partie. Il sera aussi possible de personnaliser la montre avec plus de 100 cadrans proposés sur le catalogue de la marque.

De plus, ce cadran sera inséré dans un boitier de 41,2 x 35,3 x 10,7 mm pour un poids net de 35 g ; le tout entouré par un bracelet en polyuréthane, qui possède par ailleurs un niveau d’étanchéité 5 ATM. Cela veut dire que la montre pourra être en théorie immergée jusqu’à 50 mètres, en utilisation calme (pas de plongeon, par exemple).

Un suivi complet pour le sport et la santé

La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est une montre connectée taillée pour le sport, avec ses plus de 100 modes sport, dont 17 modes professionnels selon la marque. La montre intègre aussi une puce GPS pour faciliter ses entraînements en extérieur. Les modes sport sont d’ailleurs compatibles avec l’application Santé d’Apple. Mais ce n’est pas tout : ce modèle assure aussi quelques fonctionnalités santé bien pratiques, comme la mesure de la SpO2, soit l’estimation de la quantité d’oxygène dans le sang, le suivi de la fréquence cardiaque, ainsi que celui du stress, du sommeil et des cycles menstruels.

Enfin, la batterie dont est munie la Redmi Watch 2 Lite est plus épaisse que celle de la version classique, puisqu’elle passe de 230 mAh à 262 mAh. Cette capacité lui confère, selon la marque, 10 jours d’autonomie avec une utilisation classique, et 5 jours avec une utilisation intensive. Pour la recharge, celle-ci se fera grâce à un système magnétique.

