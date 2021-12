Xiaomi : la Redmi Watch 2 Lite et le Smart Band Pro débarquent en France

Les Redmi Watch 2 Lite et Redmi Smart Band Pro s'apprêtent à être introduits sur le marché français. Voici leurs caractéristiques et prix.

En octobre, Redmi avait annoncé les Redmi Note 11, les écouteurs Redmi Buds 3 Lite, ainsi que la Redmi Watch 2. La filiale de Xiaomi avait encore un modèle sous le coude puisqu’on apprend par l’intermédiaire de Notebookcheck qu’une montre Redmi Watch 2 Lite débarque en ce moment même sur les Mi Store européens.

Un seul coloris France

Jusqu’ici, le modèle n’était vendu que sur AliExpress en noir, mais sur les Mi Store allemand, espagnol et italien, deux autres coloris sont affichés à la vente : bleu et ivoire.

En France en revanche, il faudra se contenter du coloris noir. La Redmi Watch 2 Lite y sera disponible à la vente dans la nuit du 14 au 15 décembre à minuit pour 69,99 euros.

Une batterie revue à la hausse

Qu’attendre de cette Redmi Watch 2 Lite ? Il s’agit peu ou prou d’une version très allégée de la Redmi Watch 2 bien entendu. L’écran abandonne par exemple l’Amoled pour repasser au LCD TFT. Au passage, il perd quelques centimètres et passe d’une diagonale de 1,60 pouce à 1,55. On conserve cependant la définition de 320 x 360.

La batterie en revanche s’est un peu épaissie. Elle passe de 230 mAh à 262. Redmi promet 10 jours d’autonomie en « mode d’utilisation typique » et 5 jours en « mode d’utilisation intensive ».

Les fonctionnalités de la Watch 2 Lite

Côté logiciel et fonctionnalité, Redmi annonce plus de 100 modes Sport, une mesure de la SpO2 ainsi qu’un suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures. Le suivi GPS est inclus également ainsi que la surveillance du sommeil, du stress, des modes d’entrainement à la respiration et le suivi des cycles menstruels.

Le bracelet est en polyuréthane porte un boitier de 41,2 x 35,3 x 10,7 mm pour un poids net de 35 g. Il possède un niveau d’étanchéité 5 ATM permettant en principe une immersion à 50 mètres en utilisation calme (pas de jet d’eau ou de plongeons).

La Redmi Watch 2 Lite fonctionne avec Android 6 ou version ultérieure et iOS 10 et les versions suivantes.

Xiaomi Redmi Smart Band Pro

Ce mercredi 15 décembre également, Redmi prévoit de lancer officiellement le Redmi Smart Band Pro, proposé à 39,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Sur ce produit, pas de surprise par rapport à ce qui avait été annoncé en octobre 2021. On est bien sur un bracelet connecté avec écran Amoled 1,47 pouce, plus de 110 modes d’entrainement, une résistance à l’eau de 5 ATM, un suivi du sommeil et de la fréquence cardiaque, une mesure de la SpO2. L’ensemble est servi par une batterie de 200 mAh offrant 14 jours d’utilisation standard et 20 jours en économie d’énergie.

