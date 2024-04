Xiaomi : moins de 240 € pour ce pack smartphone + montre connectée + écouteurs sans fil

Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G est, certes, un smartphone de 2022, mais il reste un choix raisonnable pour les personnes souhaitant faire des économies. Il est même plus intéressant en ce moment puisque proposé dans ce pack Xiaomi à petit prix avec une montre connectée et une paire d'écouteurs sans fil. Au lieu d'un prix supérieur à 400 euros, l'ensemble revient désormais à 239,99 euros chez Electro Dépôt.

Envie de mettre la main sur le max d’équipements à un prix abordable, ou tout simplement de passer à Xiaomi ? Voici un pack comprenant le Xiaomi Redmi Note 11S 5G, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite et les Xiaomi Redmi Buds 4 Lite proposé à un prix défiant toute concurrence. Et ce n’est pas parce que le prix paraît excessivement bas que la marchandise n’est pas de qualité, nous avions par exemple attribué une note de 8/10 à la Redmi Watch 2 Lite. En ce moment, ce pack Xiaomi est proposé à seulement 239,99 euros chez Electro Dépôt.

Que contient ce pack Xiaomi en promo ?

Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G, un smartphone 5G à moins de 250 €

La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, une smartwatch d’entrée de gamme complète

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, des écouteurs à grands transducteurs à un petit prix

Au lieu d’un total de 419,88 euros, le pack Xiaomi avec le Redmi Note 11S 5G, la Redmi Watch 2 Lite et les Redmi Buds 4 Lite est maintenant disponible en promotion à 239,99 euros chez Électro Dépôt.

Ce que vaut le Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Sorti il y a maintenant deux ans, le Xiaomi Redmi Note 11S 5G est un smartphone du milieu de gamme qui apporte quelques améliorations à sa version 4G, à commencer par un écran plus grand. Sa dalle LCD de 6,6 pouces est en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et est rafraîchie à 90 Hz. La configuration photo change aussi avec un capteur principal qui passe de 108 Mpx à 50 Mpx, on retrouve également un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un capteur macro de 2 Mpx.

Afin d’être compatible avec la 5G, ce Redmi Note 11S troque son SoC Helio G96 avec un MediaTek Dimensity 810 qui lui apporte au passage un peu plus de puissance. Ce processeur est rompu à tous les usages, hormis faire tourner les jeux 3D gourmands dans de bonnes conditions. Enfin, il embarque une batterie de 5 000 mAh capable de tenir 22 heures en lecture vidéo selon le constructeur chinois, on peut donc compter sur plus d’une journée. Concernant la recharge de 33 W, elle permettrait de refaire le plein en moins d’une heure.

Une smartwatch et des écouteurs d’entrée de gamme, mais efficaces

Avec le Xiaomi Redmi Note 11S 5G, on retrouve une Redmi Watch 2 Lite qui se présente comme étant une montre connectée d’entrée de gamme. Dotée d’une dalle LCD TFT de 1,55 pouce et de finitions en plastique avec une certification 5 ATM, elle se révèle plutôt agréable à porter. Son grand atout est son lot complet de capteurs ainsi que ses fonctionnalités variées, nous avons entre autres un capteur optique de fréquence cardiaque ainsi qu’un GPS particulièrement efficace qui assurent un suivi du sommeil et un suivi sur une centaine de modes sport.

Ce pack embarque enfin les Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, des écouteurs sans fil d’entrée de gamme plutôt classiques, mais qui ont la particularité d’être équipés de transducteurs de 12 mm. Cela permet une bonne restitution des graves et compense l’absence d’isolation passive et les fuites sonores qui en découlent. À ce prix, ils font forcément l’impasse sur la réduction de bruit active ou le Bluetooth multipoint, mais sont tout de même compatibles avec la norme Bluetooth 5.3. Côté autonomie, le constructeur chinois annonce une durée de 20 heures en comptant les charges du boîtier.

