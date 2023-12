Pack Xiaomi de Noël : smartphone 5G + montre + écouteurs pour moins de 250 €

Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G s’est vu remplacé, mais il reste un très bon smartphone pour lequel craquer en 2023. D’autant plus qu’il est proposé aujourd’hui avec une montre connectée et des écouteurs sans fil de la marque, pour seulement 249 euros.

Si vous recherchez un smartphone efficace et bien équilibrée, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, se tourner vers les réfère de Xiaomi est un choix intéressant. Le Redmi Note 11S 5G par exemple, parvient à assurer une expérience fluide, tout en conservant un prix contenu. D’ailleurs aujourd’hui, il se trouve dans un pack complet à moins de 250 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G, c’est quoi ?

Un bel écran Amoled de 6,6 pouces FHD+ à 90 Hz

Efficace pour faire tourner la majorité des applications

Une belle autonomie

En ce moment, Électro Depot propose le Xiaomi Redmi Note 11s 5G dans un pack, avec la Redmi Watch 2 Lite et les Buds 4 Lite pour seulement 249 euros, contre 417 euros vendus séparément.

Un smartphone pas cher et efficace

Avec son grand écran Amoled en FHD+ de 6,6 pouces, le Xiaomi Redmi Note 11S 5G est idéale pour regarder du contenu vidéo. Le constructeur pense même à proposer du 90 Hz, pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien. Sa batterie de 5 000 mAh, permet de l’utiliser pendant un ou deux jours avant de nécessiter d’une recharge complète. Compatible avec la charge jusqu’à 33 W, le téléphone récupère 50 % en 30 minutes.

Il s’appuie sur une puce MediaTek Dimensity 810, qui en plus d’apporter le réseau 5G, assure une bonne expérience utilisateur. Vous allez pouvoir faire tourner la majorité des applications, faire du multitâche et même jouer à des jeux 3D sans les graphismes poussés au maximum. Quant à la photo, son capteur de 50 mégapixels, assure de bons clichés uniquement de jour. N’attendez pas des photos très détaillées.

Quelques mots sur la Redmi Watch 2 Lite

Dans ce pack, on trouve la Redmi Watch 2 Lite. Une montre connectée qui va à l’essentiel, à savoir un écran LCD TFT de 1,55 pouce avec une définition 320 × 360 pour pouvoir consulter les informations de manière lisible. Légère, elle apporte un suivi d’activité plus généreux, avec plus de 100 modes sport.

Des fonctionnalités, comme le suivi du sommeil, l’analyse de la fréquence cardiaque et bien d’autres, sont disponibles. Et pour vous accompagner, elle est capable de tenir deux à trois jours. Enfin ce pack ajoute un troisième produit, les Redmi Buds 4 Lite. Des écouteurs sans fil qui sont loin d’être les meilleurs dans leur catégorie, mais sont en revanche parfaits pour celles et ceux dont le budget est serré et les exigences sont minimes.

Envie de découvrir d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

