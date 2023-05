Une montre connectée Xiaomi complète pour moins de 50 euros, c’est pendant les French Days

La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite propose tout ce que l'on est en droit d'attendre d'une montre connectée, mais pour un prix réellement accessible. C'est encore plus le cas durant les French Days, puisque ce modèle est proposé à 49 euros chez Cdiscount, alors qu'il est affiché à 79 euros sur le site officiel de Xiaomi.

C’est en octobre 2021 que Xiaomi a dévoilé sa Redmi Watch 2 Lite. Si ce modèle ne reprend naturellement pas certaines caractéristiques premium, comme un écran AMOLED, il propose tout de même un grand nombre des fonctionnalités que l’on attend habituellement d’une montre connectée aujourd’hui. Suivi de l’activité physique, suivi du sommeil, mesure de la quantité d’oxygène dans le sang… Bref, une référence vraiment complète, que l’on peut trouver à tout petit prix à l’occasion des French Days.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Un écran LCD de 1,55 pouce

Plus de 100 modes Sport et de nombreuses fonctionnalités de santé

Une puce GPS intégrée

Affichée à 79 euros sur le site officiel de Xiaomi, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est actuellement proposée à 49 euros chez Cdiscount.

Un modèle moins premium, mais avec un écran satisfaisant

À première vue, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite peut nous faire penser à une Apple Watch, avec son boîtier rectangulaire aplati et le verre de son écran légèrement courbé. Mais le jeu des similitudes s’arrête ici. Contrairement au modèle d’Apple, la Redmi Watch 2 Lite a été conçue entièrement en plastique, avec une partie en silicone pour le bracelet. Ce choix de matériau n’est pas le plus qualitatif, mais niveau confort, la montre sera vraiment agréable à porter. D’autant plus qu’elle est très légère avec ses 35 g et peu encombrante, ce qui devrait ravir les personnes au petit poignet.

Par ailleurs, la montre de Xiaomi n’a pas la prétention de proposer un écran AMOLED comme le modèle classique, mais se contente d’une dalle LCD TFT de 1,55 pouce, avec une définition de 320 × 360 pixels. Le rendu des couleurs sera tout de même satisfaisant, y compris du côté des pixels noirs, qui paraissent éteints, un peu comme sur les écrans OLED. En revanche, notez que l’Always-On ne sera pas disponible sur cette montre, mais on se consolera avec le capteur de mouvement très efficace qui fera apparaître l’heure rapidement au moindre mouvement de poignet.

De nombreuses fonctionnalités de santé

Pour assurer ses fonctionnalités liées à l’activité, la Redmi Watch 2 Lite embarque plusieurs capteurs : un capteur optique de fréquence cardiaque, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole électronique, et même une puce GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, particulièrement efficace. Côté sport et santé, la montre est plutôt complète avec le suivi d’activité, le suivi des pas, le calcul des calories dépensées, le suivi des cycles menstruels, des exercices de respiration, le suivi du rythme cardiaque ou encore la mesure de la SpO2, soit l’estimation de la quantité d’oxygène dans le sang. Elle intègre également plus de 100 modes sport, dont 17 modes professionnels selon la marque. On aura donc là une montre plutôt complète, même si elle délaisse la partie personnalisation de l’expérience : par exemple, si vous avez une application de sport favorite, vous ne pourrez pas vraiment l’utiliser sur la Redmi Watch 2 Lite.

Enfin, concernant son autonomie, celle-ci est satisfaisante, sans pour autant écraser la concurrence. Si on la mesure à des montres réellement taillées pour le sport, qui sont capables de tenir une petite semaine pour certaines, on peine à faire de même avec la Redmi Watch 2 Lite en ayant un usage intensif. Pour vous donner un ordre d’idée, avec la luminosité réglée sur 5 (la valeur maximale), le suivi du sommeil activé et le suivi du rythme cardiaque en continu, nous sommes parvenus à utiliser la montre 36 heures durant notre test.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite.

