Le prix de l’Amazon Fire TV Cube baisse fortement pour les soldes chez Boulanger

Pendant les soldes d'hiver 2022, Boulanger brade la Fire TV Cube, le boîtier multimédia de référence de chez Amazon, en le faisant passer de 119 euros à seulement 71,99 euros.

Si vous avez besoin de donner un petit coup de jeune à votre vieux téléviseur ou simplement si vous souhaitez bénéficier de toute la qualité d’image de votre nouvelle TV, l’apport d’un boîtier multimédia est aujourd’hui devenu la solution idéale. Pendant les soldes, le Fire TV Cube d’Amazon est disponible avec un joli rabais de plus de 47 euros.

Les caractéristiques du Fire TV Cube

Le petit format

Compatible 4K HDR

La télécommande avec l’assistant virtuel Alexa intégré

Tous les services Amazon disponibles, mais aussi les autres

Le Fire TV Cube est aujourd’hui disponible à 71,99 euros chez Boulanger pendant les soldes, contre 119 euros à son lancement.

Un format pratique, Alexa en plus

Comme son nom l’indique le Fire TV Cube prend totalement la forme d’un Cube aux angles fins qui mesure environ 8,6 centimètres d’arête. C’est le boîtier multimédia le plus avancé d’Amazon, aux côtés des Fire TV Stick. Celui-ci permet lancer des vidéos via des applications, écouter de la musique et contrôler le volume de votre téléviseur sans jamais toucher à une télécommande grâce au support complet de l’assistant Alexa d’Amazon.

D’ailleurs en parlant de cette dernière, une bande lumineuse apparaît en bleu sur le devant du cube, signalant qu’il écoute votre commande vocale. Autrement, le dessus est composé de 4 boutons physiques pour couper les microphones, modifier le volume et lancer manuellement Alexa. Autre feature bien pratique, il est possible d’utiliser le Cube comme un haut-parleur Amazon Echo pour écouter de la musique, écouter la météo, vérifier des résultats sportifs, rechercher des programmes télévisés. De plus, le Fire TV Cube peut également contrôler les appareils connectés, tout comme un certain Echo Dot.

Concernant l’interface en elle-même, elle rappelle un certain Android TV dans son organisation tout en étant plus spécifique pour les services propriétaires d’Amazon. Forcément, Prime Vidéo et Amazon Music sont fortement mis en avant, même s’il est bien sûr possible de télécharger et d’installer des applications tierces comme YouTube, Spotify, Netflix ou même Apple TV, tous étant bien sûr contrôlable à la voix en passant par la télécommande. Attention, Fire TV nécessite obligatoirement un compte Amazon.

Des caractéristiques pensées pour tous les téléviseurs.

Au niveau de la fiche technique, le Fire TV Cube est similaire à ce que l’on trouve sur le Fire TV Stick 4K. Une puce ARM 8 cœurs avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Le tout peut aller jusqu’en 4K avec la prise en charge du HDR (Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ et HLG) et du Dolby Atmos. La partie sans-fil est assurée par du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0 (pour connecter des manettes de jeu). Vous pouvez également le brancher en Ethernet (RJ45) via un adaptateur fourni qui se connecte en micro USB. Au final il est possible d’utiliser le Fire TV Cube sur un vieux téléviseur pour lui donner une seconde jeunesse ou sur une TV plus récente pour profiter de ses caractéristiques vidéo.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Cube d’Amazon.

