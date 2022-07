Amazon fait son Prime Day en avance avec de nombreuses promotions sur les produits Tech

C’est déjà le Prime Day ? Non, mais le géant américain profite du week-end pour proposer de nombreuses promotions : caméra connectée, boîtier multimédia, enceinte… Le plein de produits Tech à prix bas !

Les soldes d’été battent leur plein depuis déjà 3 semaines, mais Amazon en profite pour y faire son évènement de l’année : le Prime Day. S’il est prévu de commencer d’ici quelques jours, le site américain propose déjà des offres intéressantes sur des produits Tech. C’est l’occasion parfaite pour vous équiper à petit prix en avance !

Les offres en avance du Prime Day

Pour bien vous préparer à l’évènement, nous vous invitions à lire notre article concernant le Prime Day. Notez d’ailleurs que toutes les offres sont exclusivement réservée aux membres Amazon Prime.

39 € seulement pour surveiller le pas de votre porte

L’Echo Show 5 2021 est doté d’un écran de 5,5 pouces donnant accès à différentes informations, comme la météo, l’heure, votre agenda, une recette ou de faire défiler des photos. Il est même possible de regarder vos films et séries préférés grâce aux applications telles que, Prime Video, Netflix, YouTube, écouter votre playlist du moment ou encore afficher un rendu vidéo de la caméra de votre surveillance.

Il est d’ailleurs accompagné de la Ring Video Doorbell Wired. Une petite sonnette à raccorder à vos fils de sonnette existants. Discrète et compacte, vous allez pouvoir communiquer avec votre visiteur vocalement tout en voyant qui sonne à votre porte grâce à la caméra intégrée. Elle offre une définition en 1080p et un angle de vision de 155° à l’horizontale, pour afficher le plus de choses possible et fournir des images détaillées, même de nuit d’ailleurs, car elle dispose d’une vision nocturne.

Et grâce à l’Echo Show 5, vous pourrez par exemple demander à Alexa de vous montrer ce qu’il se passe devant votre domicile, parler aux visiteurs se trouvant à votre porte ou de vous avertir si la sonnette détecte un mouvement dehors.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Un écran connecté de 5,5 pouces avec un format compact

Une sonnette avec une définition en 1080p

Des flux vidéos accessibles à tout moment

Alexa toujours aussi pratique

Au lieu d’un prix barré à 114,98 euros, le pack réunissant l’Echo Show 5 2021 et la Ring Video Doorbell Wired est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 39,99 euros sur Amazon.

Un système surveillance complet abordable

La Blink Outdoor est une caméra de surveillance sans fil dédiée pour l’extérieur. Elle est donc capable de résister aux intempéries. Une fois installée, la caméra pourra filmer en HD 1080p, et de nuit grâce à sa vision nocturne infrarouge (en 720p uniquement, en revanche). Un système audio bidirectionnel est intégré pour pouvoir entendre et parler avec les personnes qui toqueraient à votre porte, de même que la détection de mouvements. Les notifications seront quant à elles disponibles grâce à l’application de la marque, où vous pourrez aussi créer des « zones de détection » pour réduire les alertes inutiles.

Cette Blink Outdoor fonctionnera en duo avec l’Echo Show 5, l’écran connecté d’Amazon inclus dans ce pack. Il vous permettra ainsi de consulter les flux vidéo en direct de votre caméra Blink, mais il pourra aussi faire office de caméra de surveillance intérieure. Les deux produits sont compatibles avec Alexa, évidemment.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Une caméra de surveillance qui filme en 1080p

Avec une vision nocturne HD et détection des mouvements

Qui s’associe parfaitement avec l’Echo Show pour consulter le flux vidéo

Sans oublier la présence d’Alexa

Au lieu d’un prix barré à 154,98 euros, le pack Blink Outdoor + Echo Show 5 (2e génération 2021) profite actuellement de 67 % de réduction. On le trouve désormais à 65,99 euros seulement sur Amazon.

Blink Mini : une caméra aussi mini que le prix

Comme son nom l’indique, cette caméra est au format mini (50 x 49 x 36 mm) pour paraître discrète. Pensée pour l’intérieur, elle sera facile à camoufler et à déplacer (48 grammes). Et même avec son petit gabarit, elle se montre efficace pour surveiller votre domicile.

Elle propose une définition Full HD pour un rendu d’images propres et avec son capteur infrarouge, la caméra pourra enregistrer même une fois la nuit tombée. La détection de mouvement de nuit reste tout aussi efficace qu’en pleine journée. Ce produit dispose aussi d’un micro bidirectionnel, qui va capter sans trop de distorsion les sons ambiants et un haut-parleur, peu puissant, tout en restituant le son de manière correct et suffisant en intérieur.

Vous pourrez la contrôler depuis l’application, ou tout simplement à la voix grâce à la compatibilité Amazon Alexa. Vous pouvez également configurer des zones spécifiques de détections. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone ou un appareil Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la Blink Mini

Une caméra compacte, discrète et facile à installer

Qui filme en Full HD de jour comme de nuit,

Détecte les mouvements et dispose d’un microphone bidirectionnel

Et peut se jumeler facilement avec un appareil de la marque

Proposée à 34,99 euros, la caméra Blink Mini est désormais affichée à seulement 22,99 euros sur le site d’Amazon.

Fire TV Cube : à la fois enceinte et boîtier multimédia

Le Fire TV Cube est un mélange entre une enceinte Amazon Echo et d’un Fire TV Stick 4K. Il fournit une interface connectée à votre téléviseur, et agira comme un appareil de streaming Fire TV, une enceinte connectée et une télécommande universelle pour contrôler d’autres appareils connectés à votre téléviseur. De plus, les performances vidéo seront plus que satisfaisantes, avec la prise en charge des normes HDR (Dolby Vision, HDR10 et HDR10+, HLG) et du Dolby Atmos pour le son. Grâce à ses 8 microphones, Alexa pourra vous entendre clairement où que vous soyez dans la pièce. Alexa est de la partie

Ajoutons à cela l’interface Fire OS (basée sur Android TV), qui a l’avantage d’être agréablement fluide, et de donner accès à tous les services du géant américain, comme l’immanquable Prime Video, ainsi que d’autres applications comme Netflix, Disney+ ou encore YouTube. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre test complet du Fire TV Cube.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Cube

Un boîtier multimédia complet

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision

Huit microphones intégrés

La présence de l’assistant vocal Alexa

Habituellement proposé à 119,99 euros, le Fire TV Cube est actuellement disponible à 69,99 euros sur Amazon.

Echo Dot 4 : deux enceintes pour une meilleure expérience audio

C’est en 2020 qu’Amazon a troqué le format galet de ses Echo Dot de 3e génération pour un design sphérique plus moderne. Malgré ce changement, l’Echo Dot 4 reste tout de même bien compact. Sur cette version, le constructeur américain promet surtout de meilleures performances audio, avec notamment des basses plus profondes et des aigus bien clairs. L’enceinte connectée détecte en plus l’acoustique de la pièce pour adapter au mieux son contenu sonore.

Si vous souhaitez plus de puissance, il est possible par exemple de connecter deux enceintes entre elles grâce à sa compatibilité multiroom. Et ça tombe bien puisque dans ce bon plan on vous propose deux enceintes moins chères que si vous en prenez qu’une. Évidemment, les Skills d’Amazon seront de la partie, et vous pourrez aussi contrôler avec votre voix tous vos appareils de domotique compatibles, ainsi que programmer des alarmes, en donnant des ordres à l’assistant Alexa. Pour en savoir encore plus, rendez-vous sur notre test complet de l’Echo Dot de 4e génération.

Ce qu’il faut retenir de l’Echo Dot 4

Alexa et ses fonctionnalités domotiques

Design épuré et discret

La bonne qualité audio et la fonction Multiroom

Lancée à un tarif de 59,99 euros, l’Echo Dot 4 devient moins chère si vous en prenez 2. Il suffit d’utiliser le code « DOT4″ qui fait passer le lot de deux pour seulement 37,98 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.