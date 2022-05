L’Amazon Fire TV Cube est à un bien meilleur prix avec cette promotion

Amazon fait encore baisser le prix de son Fire TV Cube, un boîtier qui permet de lancer vos contenus directement à la voix et qui fait également office d'enceinte connectée. Son prix passe aujourd'hui à 74,99 euros contre 119,99 euros précédemment.

Pour les personnes souhaitant redonner un peu coup de punch et d’intelligence à leur setup TV, l’adoption d’un boîtier multimédia peut être aujourd’hui une option tout indiquée. Et il est maintenant possible de s’équiper à moindres frais grâce au Fire TV Cube d’Amazon qui est maintenant disponible avec une remise intéressante sur leur site.

Les avantages du Fire TV Cube

Un cube tout-en-un compact

La compatibilité 4K HDR

Le contrôle total par la voix de tout ce qui est connecté à votre TV

Au lieu de 119,99 euros, le Fire TV Cube est maintenant disponible au prix de 74,99 euros sur Amazon.

Une petite boîte bien pratique

Le Fire TV Cube d’Amazon est un petit cube de 8,6 centimètres de côté qui vous permettra notamment de lancer des vidéos, écouter de la musique et contrôler le volume sonore de votre téléviseur tel David Blaine sans jamais avoir recours à votre télécommande grâce à l’intégration de l’assistant d’Amazon, Alexa.

Au-dessus du boîtier se situent quatre boutons pour pouvoir si on le souhaite couper les micros, modifier manuellement le volume ou bien lancer Alexa. Un bandeau bleu s’allume à chaque fois que vous solliciterez l’assistant. Il est également possible d’utiliser ce cube à d’autres fins qu’un simple boîtier TV. Le cube peut aussi servir de manière pratique d’enceinte connectée douée d’intelligence pour écouter votre musique, vous renseigner sur le temps qu’il fait, vous faire connaître le score du dernier match que vous avez raté ou encore rechercher vos futurs programmes. Les haut-parleurs du boîtier sont ici semblables à ce que l’on a pu avoir sur l’Echo Dot, un autre produit de la marque. Vous pourrez également contrôler à distance ce qu’il y a dans votre maison s’il se trouve que vous possédez également quelques objets connectés.

L’interface offerte par cet appareil est semblable à celle d’Android TV avec une emphase faite sur les services Amazon. Prime Video et Amazon Music sont donc mis en avant, mais il est bien sûr possible d’utiliser d’autres applications tierces courantes comme YouTube, Spotify, Netflix ou même Apple TV, avec cependant quelques manquements comme MyCanal, ADN, Téléfoot ou Salto. Fire TV nécessite néanmoins un compte Amazon pour fonctionner.

Une fiche technique intéressante

Ce petit cube propose une connectique avec 4 ports : micro USB, infrarouge, HDMI 2.0 (pour profiter de la 4K à 60 images par seconde avec prise en charge du HDR) et l’alimentation. À l’intérieur, on retrouve une puce ARM 8 coeurs et 2 Go de RAM qui rendent le tout très réactif, avec une capacité de stockage embarquée de 16 Go. Il propose également un son Dolby Atmos et est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Il prend également en charge le HDR avec une compatibilité Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ et HLG. Vous pourrez brancher le cube en Ethernet (RJ45) si vous le souhaitez sur le port micro USB (via un adaptateur fourni) pour avoir la meilleure connexion possible. Ou encore, contrôler carrément l’ensemble de votre setup via le récepteur IR (fourni également) pour manoeuvrer votre téléviseur, votre barre de son, et tout votre équipement compatible. Ce boîtier est donc une bonne idée pour quiconque voudrait upgrader son setup TV de manière rapide et efficace.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Cube d’Amazon.

