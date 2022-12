Fire TV Cube : la box TV d’Amazon veut gagner sa place sous le sapin grâce à cette offre

Il y a l'enceinte connectée Amazon Echo et l'Amazon Fire TV Stick. Le Amazon Fire TV Cube est un mix des deux. Actuellement en promotion sur Boulanger, la box TV de la firme de Jeff Bezos passe de 119,99 euros à seulement 74,99 euros.

Le marché des boitiers multimédia profite de l’essor des téléviseurs et du streaming vidéo. Quelques marques ont pu saisir cette opportunité pour proposer des box TV. Amazon en fait partie avec son Fire TV Cube. Aujourd’hui, ce modèle bénéficie de 45 euros de ristourne.

Les points fort de l’Amazon Fire TV Cube

Interface fluide avec Alexa

Compatible avec tous les téléviseurs et ses périphériques

Passerelle multimédia complète

Au lieu de 119,99 euros habituellement, l’Amazon Fire TV Cube est maintenant disponible en promotion à 74,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazon Fire TV Cube. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Fire TV Cube (2019) au meilleur prix ?

Design atypique avec une finition réussie

L’Amazon Fire TV Cube fait 8.61 x 7.69 x 8.61 cm pour 465 grammes. Ce boitier multimédia dispose de boutons basiques pour une manipulation physique : contrôler le volume, déconnecter les microphones et lancer Alexa. Une télécommande est aussi fournie pour exécuter des fonctions classiques. Un voyant bleu indique que le box attend vos requêtes. Si cela vire au jaune, cela veut dire que l’appareil n’arrive pas à se connecter à un réseau sans fil.

Niveau connectique, c’est bien garni. Il y a le HDMI 2.0 qui se branche sur le téléviseur. On a droit également à un port micro USB 2.0 sur lequel brancher des accessoires compatibles ou en faire un port Ethernet via un hub. Pour contrôler les périphériques de la TV, un récepteur IR est fourni. Il suffit de le brancher à la prise infrarouge sur le boitier et le tour est joué. Une prise d’alimentation complète ce volet.

Alexa pour prendre le contrôle

L’Amazon Fire TV Cube prend en charge diverses technologies de pointe. Pour l’audio, on a le Dolby Atmos et un son surround 7.1. Côté vidéo, on a droit à du Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG ou encore VP9. Et pour assurer de la 4K à 60 images par seconde, le Fire TV Cube embarque une puce quand core ARM couplée à 2 Go de RAM pour 16 Go de stockage. Cela permet aussi de jouer à quelques jeux du store d’application.

Bien entendu, il y a du Bluetooth 5.0 et du WiFi 5. Grâce au protocole HDMI CEC, vous avez la main sur votre téléviseur à travers Alexa. Par la voix, vous pouvez demander à l’assistant virtuel de lancer ou de mettre sur pause des vidéos ou des applications, paramétrer les fonctions de votre TV. Le cube peut entre autres être utilisé comme une enceinte connectée et commander ainsi d’autres appareils.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Amazon Fire TV Cube.

Quelles alternatives pour l’Amazon Fire TV Cube ?

Afin de savoir quel boitier multimédia correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs box TV sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.