Black Friday Amazon : les produits Echo, Kindle et Fire TV aux meilleurs prix

À l'occasion du Black Friday en avance, une pluie de promotions s'est déjà abattue sur les produits estampillés Amazon. Echo, Fire TV Stick, Kindle... Découvrez notre petite sélection de produits en réduction.

Amazon suit le mouvement du Black Friday et propose d’ores et déjà plusieurs promotions sur certains de ses produits phares. Si vous projetiez de mettre la main sur une enceinte connectée Echo Dot, une clé HDMI Fire TV Stick ou encore une liseuse Kindle, le moment est tout choisi.

Les offres en un clin d’œil

L’Echo Dot (3ème génération) à 19,99 euros

Reconnaissable à son format galet et son fameux liseré bleu lumineux, l’Echo Dot de 3e génération est une enceinte connectée qui répondra à toutes sortes de requêtes grâce à l’assistant Alexa. Ce modèle, qui doit être relié à réseau Wi-Fi, intègre aussi 4 boutons en façade (Action/Désactiver le micro/Augmenter le volume/Diminuer le volume). Surtout, les Echo Dot ont également l’avantage de disposer de Skills, des applications créées par des services tiers. Grâce à eux, vous pourrez notamment agrandir le panel de fonctionnalités afin d’accéder plus facilement à des services. L’Echo Dot pourra aussi être utilisée comme simple enceinte musicale, mais si le son diffusé n’est pas suffisant pour vous, il sera toujours possible de connecter un système audio externe grâce à son port jack.

Ce qu’il faut retenir de l’Echo Dot (3e génération)

Une enceinte connectée avec Alexa

Des Skills pour améliorer l’expérience

La possibilité de connecter un système audio externe

Auparavant proposé à 49,99 euros, l’Echo Dot (3e génération) est désormais disponible à 19,99 euros sur Amazon.

L’Echo Dot (4e génération) à 29,99 euros et avec horloge à 39,99 euros

En 2020, Amazon a troqué le format galet de ses Echo Dot pour un design sphérique plus moderne. L’Echo Dot de 4e génération reste tout de même bien compact malgré ses dimensions plus hautes. Sur cette version, le constructeur promet de meilleures performances audio, avec notamment des basses plus profondes et des aigus bien clairs. L’enceinte connectée détecte en plus l’acoustique de la pièce pour adapter au mieux son contenu sonore. Pour en augmenter la puissance, vous pourrez là aussi connecter un autre système audio externe, grâce au port jack intégré. Les Skills seront évidemment de la partie, et vous pourrez aussi contrôler avec votre voix tous vos appareils de domotique compatibles, ainsi que programmer des alarmes.

Sachez enfin que cette Echo Dot se décline en deux modèles : une avec une horloge intégrée, et l’autre sans. Celle munie d’une horloge virtuelle, éclairée avec des LEDs, sera un peu plus chère.

Ce qu’il faut retenir de l’Echo Dot (4e génération)

Une enceinte connectée avec Alexa

Avec ou sans horloge

De meilleures performances audio

Le prix de l’Echo Dot (4e génération) sans horloge passe de 59,99 euros à 29,99 euros sur Amazon. Celle munie d’une horloge est quant à elle affichée à 39,99 euros au lieu de 69,99 euros.

L’Echo Show 5 + l’ampoule connectée Philips Hue White à 49,99 euros

L’Echo Show 5 est un Smart Display qui intègre, sans surprise, l’assistant Alexa. Il propose aussi les mêmes types de fonctionnalités que l’on retrouve déjà sur les Amazon Echo (musique, questions, skills…). Mais l’un de ses atouts, c’est son écran de 5 pouces, qui permet de naviguer sur l’interface et d’avoir accès à des informations visuelles complémentaires aux requêtes demandées. Il est également possible de passer des appels vidéos entre différents appareils Amazon Echo Show, ou via l’application Amazon Alexa. Grâce à sa caméra intégrée, vous pourrez aussi bien garder un œil sur votre domicile à tout moment.

Cet Echo Show 5 est vendu avec une ampoule connectée Philips Hue White (culot E27), une très bonne alternative aux éclairages standards. Pour fonctionner, cette dernière utilise le protocole ZigBee, qui offre une moindre consommation par rapport à l’utilisation du Wi-Fi par exemple. Cette ampoule pourra s’activer avec une simple commande vocale, et l’application Hue vous permettra de moduler l’intensité ou la température de la couleur blanche délivrée par l’ampoule. Notez que posséder un pont de connexion est conseillé pour bien faire fonctionner l’ampoule.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Un Smart Display avec un écran de 5 pouces

Une caméra intégrée

Une ampoule connectée économe en énergie

Le pack Echo Show 5 + ampoule connectée Philips Hue White est disponible à 49,99 euros au lieu de 104,98 euros sur Amazon, soit une réduction de 52%.

La Kindle (avec publicités) à 54,99 euros

Version bon marché des liseuses d’Amazon, la Kindle classique de 6 pouces est idéale pour les débutants en la matière. Les options logicielles sont réduites au minimum, mais elle restera tout de même très efficace au quotidien, notamment avec son écran antireflet de 167 pixels par pouce et son système de rétroéclairage intégré depuis 2019. De quoi lire des heures, même dans le noir, sans risquer la grosse fatigue oculaire en fin de journée. Côté autonomie, cette Kindle pourra tenir plusieurs semaines. Elle est aussi dotée de 8 Go de stockage pour enregistrer des milliers d’ebooks.

Ce qu’il faut retenir de la Kindle

Un écran antireflet de 6 pouces

Une liseuse qui va à l’essentiel

Un système de rétroéclairage intégré

Au lieu de 79,99 euros, la Kindle classique est aujourd’hui proposée à 54,99 euros sur Amazon.

Le Fire TV Stick à 22,99 euros

Le Fire TV Stick vient remplacer la version 2019, en apportant son lot de nouvelles fonctionnalités. Elle est notamment plus puissante, et permet un démarrage des applications plus rapide. La télécommande a par ailleurs gagné quatre boutons supplémentaires pour faciliter l’utilisation : on aura ainsi un accès rapide aux plateformes de streaming Prime Vidéo (forcément), Amazon Music, Netflix et Disney+. Alexa sera bien sûr de la partie pour les requêtes vocales. En revanche, on aura seulement droit à des contenus en Full HD avec cette clé HDMI, et non en 4K. La diffusion de films et séries en 1080p devrait tout de même être suffisante. Enfin, côté son, on pourra profiter du Dolby Atmos pour un rendu vaste et bien immersif.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick

Une clé HDMI plus puissante

Des contenus en Full HD

Des raccourcis pratiques sur la télécommande

Habituellement disponible à 39,99 euros, le Fire TV Stick est désormais vendu à 22,99 euros sur Amazon.

Le Fire TV Stick Lite à 18,99 euros

Si vous n’avez pas un gros budget et que vous souhaitez tout de même profiter des services essentiels d’une clé HDMI, alors vous pourrez miser sur le Fire TV Stick Lite, une version allégée du modèle classique. Naturellement, il faudra faire quelques concessions. Ici, pas de 4K, mais une compatibilité avec du HDR et du streaming en 1080p à 60 images par seconde. On n’aura pas non plus de Dolby Atmos pour le son, et la télécommande comporte moins de boutons que les autres références. Mais rassurez-vous, Alexa répondra présente pour toutes vos commandes vocales et lancements d’applications. Bref, à ce prix, vous profiterez d’une solution abordable pour avoir accès à tout un tas d’applications phares.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick Lite

Une solution à moindre coût

Des contenus en 1080p à 60 images par seconde

Mais pas de 4K

Initialement proposé à 29,99 euros, le Fire TV Stick Lite est désormais accessible à 18,99 euros sur Amazon.

Le Fire TV Stick 4K à 33,99 euros

Contrairement au Fire TV Stick classique, cette version peut afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde. Pour en profiter pleinement, mieux vaudra posséder un téléviseur compatible. Autrement, cette clé HDMI est compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos. De quoi profiter de ses contenus de la meilleure des façons, avec un résultat bien immersif comme on aime.

Comme les autres modèles de la gamme, vous aurez également droit à l’écosystème Fire OS et sa navigation fluide et ergonomique. Quant à la télécommande, elle permettra de naviguer facilement dans les menus et pourra même contrôler entièrement votre téléviseur. Un micro sera aussi là pour recueillir vos commandes vocales à Alexa.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K

Des contenus diffusés en 4K UHD

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Écosystème Fire OS

D’abord affiché à 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est en ce moment disponible à 33,99 euros sur Amazon.

Le Fire TV Stick 4K Max à 38,99 euros

Le Fire TV Stick 4K Max est récemment venu rejoindre la famille des dongles HDMI d’Amazon. Comme son nom le laisse penser, ce modèle promet d’être plus performant, de propose de nouvelles fonctionnalités. Elle embarque par exemple une nouvelle puce ARM Mediatek MT7921LS, qui assure une plus grosse puissance que le modèle 4K classique. Et pour ne rien gâcher, cette puce le rend compatible avec le Wi-Fi 6.

Comme la version 4K classique, le Stick 4K Max prend en charge la 4K, l’HDR et l’HDR10+, le Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos pour le son. Outre ces nombreuses compatibilités, cette clé HDMI intègre la fonction « Auto Low Latency Mode » (ALLM) destinée au service de cloud gaming Luna d’Amazon. On retrouvera aussi la télécommande avec Alexa, et vous pourrez même connecter le Fire TV Stick 4K Max avec des appareils compatibles, comme des enceintes connectées Echo, grâce à la fonction Alexa Home Cinéma.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K Max

Une clé plus puissante

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Avec la fonction ALLM

Au lieu de 64,99 euros, le Fire TV Stick 4K Max est maintenant affiché à 38,99 euros sur Amazon.

Le Fire TV Cube à 79,99 euros

Mélangez une enceinte Amazon Echo et un Fire TV Stick 4K, et vous obtenez un Fire TV Cube. Ce boîtier multimédia embarque, bien évidemment, l’assistant Alexa, mais pas seulement. Il fournit également une interface connectée à votre téléviseur, et agira comme un appareil de streaming Fire TV, une enceinte connectée et une télécommande universelle pour contrôler d’autres appareils connectés à votre téléviseur. De plus, les performances vidéo seront plus que satisfaisantes, avec la prise en charge des normes HDR (Dolby Vision, HDR10 et HDR10+, HLG) et du Dolby Atmos pour le son. Grâce à ses 8 microphones, Alexa pourra vous entendre clairement où que vous soyez dans la pièce.

Ajoutons à cela l’interface Fire OS (basée sur Android TV), qui a l’avantage d’être agréablement fluide, et de donner accès à tous les services du géant américain, comme l’immanquable Prime Video, ainsi que d’autres applications comme Netflix, Disney+ ou encore YouTube.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Cube

Un boîtier multimédia complet

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Huit microphones intégrés

Habituellement proposé à 119,99 euros, le Fire TV Cube est actuellement disponible à 79,99 euros sur Amazon.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.