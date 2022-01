À moins de 150€, l’écran Samsung Odyssey G3 à 144 Hz est un excellent deal

Les soldes sont l’occasion parfaite pour s’équiper à petit prix. Si vous êtes à la recherche d’un écran PC efficace et sans vous ruiner, cette offre pourrait bien vous intéresser. Le Samsung Odyssey G3 de 2021 vous assure un gameplay fluide et le tout pour la modique somme de 149,99 euros sur Cdiscount. Habituellement, ce moniteur coûte 40 euros de plus.

Les gamers connaissent surement les produits de la gamme Odyssey de Samsung, des moniteurs de qualité spécialement pensés pour les joueurs. Le constructeur coréen a présenté sa nouvelle gamme d’écrans PC composé de trois modèles. Parmi eux, on retrouve l’Odyssey G3, le moniteur gaming le plus abordable qui a de belles choses à offrir et cela à petit prix. Bonne nouvelle : à l’occasion des soldes il coûte actuellement 80 euros de moins grâce à une remise immédiate cumulée à une ODR.

Ce qu’il faut retenir du Odyssey G3

Une dalle VA de 24 pouces en définition FHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Affiché au prix de 229 euros sur le site du constructeur, le moniteur gaming Samsung Odyssey G3 de 24 pouces se trouve en promotion à 169,99 euros sur Cdiscount. Toutefois, grâce à une ODR d’une valeur de 20 euros (valable jusqu’au 30 janvier 2022 inclus), l’écran PC tombe à 149,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’écran Odyssey G3 2021 de Samsung. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une bonne qualité d’image avec l’immersion en moins

On avait l’habitude d’avoir de grandes courbures sur la gamme Odyssey, mais ce n’est pas le cas pour celle de 2021. Pour celles et ceux qui apprécient les écrans incurvés, la nouvelle fournée d’écrans PC Samsung a désormais un écran plat. Un peu moins immersif, l’écran Odyssey G3 (2021) offre tout de même une belle résolution Full HD sur une dalle VA de 24 pouces. Ce n’est pas du QHD, certes, mais grâce à son taux de contraste de 3000:1, l’expérience visuelle est assurée. Vous obtiendrez ainsi des noirs profonds, des blancs éclatants ainsi qu’une large palette de couleurs.

Le design de cet écran fait le jeu du minimalisme avec un cadre aux bords fins sur 3 côtés pour favoriser un minimum l’immersion lors de vos parties. Le constructeur coréen assure un bon confort, notamment pour préserver vos yeux grâce à la technologie Flicker-Free, qui se charge d’annuler le scintillement, ainsi que Low Blue Light, qui va atténuer la lumière bleue. Vous pourrez régler à votre guise la hauteur, l’angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement de l’écran, et même fixer ce dernier au mur pour s’adapter à vos besoins. Il pourra convenir même aux professionnels.

Des caractéristiques qui conviendront à la plupart des joueurs

L’écran Odyssey G3 est avant tout conçu pour les joueurs et joueuses professionnels ou occasionnels, et la firme coréenne propose un moniteur efficace pour assurer lors de vos sessions de jeux. Cet écran offre un taux de rafraîchissement à 144 Hz, pour jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toute circonstance. De plus, Samsung offre un écran réactif grâce à un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Cela vous garantit d’être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes — type FPS.

Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la marque coréenne rend compatible son moniteur avec la technologie AMD FreeSync Premium, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au court de vos parties, et avoir des sessions fluides. Quant à la connectique vidéo, elle se compose d’un port HDMI 2.0, une prise casque, un port VGA et un connecteur DisplayPort 1.2.

