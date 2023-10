Pour les joueurs à petit budget, l’écran PC Samsung Odyssey G3 (165 Hz et 1 ms) est idéal

Si vous cherchez à obtenir une bonne expérience en jeu, il faut vous équiper d'un écran réactif et de bonne qualité. C’est le cas du Samsung Odyssey G3 qui ne coûte pas plus de 150 euros aujourd'hui, au lieu de 259 euros au départ.

Sur le marché, des écrans PC dédiés pour le jeu, il y en a beaucoup… et à tous les prix ! Si vous êtes plutôt dans la catégorie des budgets serrés, pas de panique, il existe de très bonnes références capables d’offrir une bonne expérience en jeu. Par exemple, l’Odyssey G3 de Samsung est un bon investissement, que vous soyez un gamer très exigeant ou occasionnel. En ce moment, il coûte 110 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Odyssey G3 2021

Une dalle FHD de 24 pouces à 165 Hz

Un taux de rafraîchissement qui monte à 165 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

Sans oublier la compatibilité AMD FreeSync Premium

Initialement à 259 euros, l’écran PC Samsung Odyssey G3 2021 (G30A) est proposé à seulement 149 euros sur Amazon.

Une dalle FHD, mais de bonne qualité

On avait l’habitude d’avoir de grandes courbures sur la gamme Odyssey, mais ce n’est pas le cas pour celle de 2021. Un peu moins immersif, l’écran Odyssey G3 offre de fines bordures sur ses trois côtés pour proposer une excellente immersion en jeu. Il dispose d’ailleurs d’un pied réglable en hauteur et d’un écran inclinable, orientable et pivotable jusqu’à 90 pour une meilleure ergonomie de visionnage. Quant à la connectique, on a une entrée HDMI, un port USB, une entrée DisplayPort et une prise casque.

Ce modèle propose une belle résolution Full HD sur une dalle VA de 24 pouces. Ce n’est pas du QHD, certes, mais grâce à son taux de contraste de 3000:1, l’expérience visuelle est assurée. Vous obtiendrez ainsi des noirs profonds, des blancs éclatants ainsi qu’une large palette de couleurs.

Un écran PC bien loti pour son prix

Samsung propose un moniteur efficace pour assurer lors de vos sessions de jeux. Cet écran s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Cela s’avère être très utile dans les jeux qui nécessitent d’une bonne réactivité — type FPS. Avec ce modèle, vous êtes assuré de jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toute circonstance, notamment grâce à un temps de réponse de seulement une milliseconde.

Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la firme coréenne rend compatible son moniteur avec la technologie AMD FreeSync Premium. Une fois activée, cette dernière va permettre d’éliminer les déchirures d’écran et les temps de latence, pour pouvoir délivrer une expérience de jeu fluide et stable.

Si vous voulez comparer le moniteur de Samsung avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2023.

