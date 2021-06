Samsung Odyssey G3, G5 et G7 : la nouvelle fournée d’écrans PC a désormais une dalle plate

On avait l'habitude des Odyssey avec de très grosses courbures, la nouvelle fournée d'écrans PC Samsung a désormais un écran plat.

Samsung a annoncé sa nouvelle gamme d’écrans PC. On a ici une gamme composée de trois écrans, du G30A en définition FHD au G50A en définition WQHD jusqu’au G70A en définition UHD avec HDMI 2.1. Ces écrans ont tous une dalle plate, ce qui est nouveauté dans cette famille de produits Samsung.

3 fiches techniques, 4 écrans

Jusqu’à maintenant, la famille Odyssey, les écrans gaming de Samsung, avaient tous une courbure particulièrement forte (1000R). Le premier constat de cette journée 2021 est donc l’arrivée d’écrans plats. Le G7, que l’on nomme également Odyssey G7 G70A alias G28AG70, est également proposé sous le nom de S28AG700 ou LS28AG702NUXEN – c’est toujours compliqué de suivre les dénominations.

Il faut retenir que cet écran de PC utilise une dalle IPS de 28 pouces en définition 3 840 × 2 160 pixels (4K UHD) dont le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 144 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il supporte la technologie FreeSync Premium Pro, il est également compatible G-Sync et DisplayHDR 400. On retrouve, à l’arrière, deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux ports USB-A et une sortie casque. L’ensemble est entouré d’un éclairage LED RGB en forme d’anneau, dont les couleurs s’adaptent aux couleurs du jeu via « CoreSync ».

Notez également la présence d’une nouvelle fonction nommée Auto Source Switch+, cela permet de basculer automatiquement d’une console de jeu à un PC en fonction de votre activité.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs moniteurs PC Ultrawide 21:9 et 32:9 ?

L’Odyssey G5 G50A (alias G27AG50 ou encore LS27AG500) est un écran équipé d’une dalle IPS d’une diagonale de 27 pouces en définition WQHD de 2 560 × 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. En plus de CoreSync Lighting, ce dernier intègre également Low Input Lag Mode, Super Arena Gaming UX et Ultrawide Game View, un mode pour changer le format 16: 9 au format plus large 21:9 (avec des bordures noires évidemment).

Enfin, il y a l’Odyssey G3 proposé en deux tailles avec un équipement par ailleurs identique, l’Odyssey G3 G30A (G24AG30) en 24 pouces et G27AG30 mais aussi en 27 pouces(LS27AG30x). Ici, Samsung s’appuie sur une dalle VA avec un contraste plus élevé, 3 000 :1, mais des temps de latence plus longs. On a également une dalle en Full HD / 144 Hz.

De premiers prix ont été dévoilés en Allemagne pour ces écrans PC :

Samsung Odyssey G7 : 869 euros

Samsung Odyssey G5 : 579 euros

Samsung Odyssey G3 : 309 euros

Samsung Odyssey G3 : 259 euros

Ils ne devraient pas tarder à être disponibles sur le marché européen.