À 134 €, l’écran PC Samsung Odyssey G3 (144 Hz) est le deal à ne pas louper

C’est l’occasion parfaite pour s’équiper à petit prix : le moniteur Samsung Odyssey G3 vous assure un gameplay fluide pour la modique somme de 134 euros au lieu de 259 euros habituellement.

Odyssey est la branche de Samsung spécialisée dans le gaming. Avec son G3, le constructeur offre une option abordable pour les joueurs et joueuses à la recherche d’un moniteur doté de fonctions de jeu essentielles. Il assure un gameplay fluide, le tout pour moins de 135 euros grâce à cette offre.

Les atouts du Samsung Odyssey G3

Une dalle 24 pouces en Full HD

144 Hz + 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync Premium

Au départ à 259 euros, le moniteur Samsung Odyssey G3 s’affiche à présent à 134,99 euros seulement sur le site Rakuten (via le vendeur Carrefour).

Moins immersif, mais une bonne qualité

Samsung nous a habitués à des dalles incurvées sur sa gamme Odyssey, mais sur cette série, le G30A de 2021 affiche un écran plat sans grande courbure, comme sur les modèles précédents. L’immersion est moindre, mais la qualité ne l’est pas moins puisque l’on retrouve une définition Full HD sur une dalle VA de 24 pouces. Ce n’est pas du QHD, certes, mais grâce à son taux de contraste de 3 000:1, l’expérience visuelle est assurée avec des noirs profonds, des blancs éclatants ainsi qu’une large palette de couleurs.

Plus minimaliste, l’Odyssey G3 jouit d’une belle finition et présente de fines bordures sur 3 côtés pour favoriser un minimum l’immersion lors de vos parties. La firme coréenne assure un bon confort, notamment pour préserver vos yeux grâce à la technologie Flicker-Free, qui se charge d’annuler le scintillement, ainsi que Low Blue Light, qui va atténuer la lumière bleue. Vous pourrez régler à votre guise la hauteur, l’angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement de l’écran, et même fixer ce dernier au mur pour s’adapter à vos besoins. Il pourra convenir même aux professionnels.

Efficace pour le jeu

Pour moins de 135 euros, l’écran PC de Samsung pourrait manquer d’atout et pourtant sa fiche technique est assez solide pour convenir à la plupart des joueurs et des joueuses. On retrouve une dalle proposant un taux de rafraîchissement à 144 Hz, pour jouer dans de bonnes conditions.

C’est aussi un écran réactif grâce à son temps de réponse de 1 milliseconde. Cela vous garantit d’être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes — type FPS. L’écran est même compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image durant vos parties, et avoir des sessions fluides.

