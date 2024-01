2024 s’annonce brillant pour les écrans Odyssey OLED de Samsung, avec du Matter et davantage de Hz

Le CES 2024 est l'occasion pour Samsung de lancer des versions rafraîchies de ses écrans Odyssey OLED.

Les écrans Samsung Odyssey ont longtemps joué dans la cour des grands. Sans affirmer qu’ils sont les meilleurs du monde, ils s’inscrivent clairement parmi les plus performants. À l’occasion du CES 2024, la marque sud-coréenne a dévoilé des nouveautés qui marquent une évolution significative dans sa gamme.

Le G95SD, une évolution subtile mais connectée

Le successeur de l’Odyssey OLED G9, le G95SD, s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur avec une dalle OLED de 49 pouces en format 32:9 et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Les caractéristiques et le design restent identiques, mais le changement se niche ailleurs.

Le G95SD intègre désormais la technologie Matter. Ce protocole de connectivité universel permet de contrôler les appareils domestiques intelligents via le Samsung SmartThings Hub intégré. Le moniteur se mue ainsi en un véritable centre de contrôle domestique. De plus, grâce à Tizen, il devient une Smart TV à part entière, permettant de diffuser des jeux directement sur l’écran via des services de cloud gaming tels que Xbox Cloud Gaming ou Nvidia GeForce Now, sans nécessiter PC ni console.

Le G80SD, pionnier de l’OLED plat chez Samsung

Ue autre produit notable est le G8, plus précisément l’Odyssey OLED G8 (G80SD). C’est le premier moniteur de Samsung à embarquer une dalle OLED plate de 32 pouces en format 16:9 avec une définition 4K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Si ses fonctionnalités intelligentes sont comparables à celles du G95SD, il manque une fonctionnalité notable. Si vous cherchez la connectivité ultime, notez l’absence d’USB-C, y compris Power Delivery, ce qui pourrait limiter certaines configurations ou usages, surtout quand on sait l’importance de cette connectique dans les setups modernes.

En complément, Samsung propose l’Odyssey OLED G6 (G60SD), doté d’une dalle OLED de 27 pouces et d’un taux de rafraîchissement impressionnant de 360 Hz. Avec une définition de 2 560 x 1 440 pixels, ce moniteur est clairement conçu pour les amateurs de performances. Il faut un PC bien armé pour tirer profit de telles caractéristiques.

Pour le moment, nous n’avons ni prix, ni disponibilité. Mais leur commercialisation est bien prévue en 2024.

Pour aller plus loin

Monter un PC gaming : nos recommandations de configurations pour tous les budgets