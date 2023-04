Samsung brade son écran PC gaming Odyssey G3 (24″, 144 Hz) sur son site officiel

Si vous avez envie d'apporter du sang neuf à votre setup mais que votre budget est plutôt serré, ce moniteur devrait répondre à vos attentes sans faire de gros compromis. Affichage VA, AMD FreeSync et taux de rafraîchissement de 144 Hz sont notamment au programme et en ce moment, le Samsung Odyssey G3 profite d'une promo faisant passer son prix de 249 euros à 160,65 euros.

Il y a deux ans, Samsung renouvelait sa gamme de moniteurs Odyssey avec trois nouveaux modèles : le G3, le G5 et le G7 qui ont la particularité d’être désormais plats. Le modèle d’entrée de gamme, l’Odyssey G3, est un des choix les plus raisonnables du marché en termes de rapport qualité-prix et délivre tout de même de bonnes performances. De plus, il est en ce moment en promotion sur le site officiel de Samsung et vous pouvez même cumuler les réductions avec un code promo de 15 %.

Le Samsung Odyssey G3 en bref

Une dalle VA de 24 pouces à 144 Hz

Une très bonne ergonomie

La compatibilité AMD FreeSync Premium

Au lieu d’un prix barré de 249 euros, même si proposé habituellement dans les 199 euros, le Samsung Odyssey G3 de 24 pouces est maintenant disponible en promotion à 160,65 euros en boutique officielle grâce au code promo GW15. Sachez également que la version de 27 pouces est, elle aussi, en promotion.

Une bonne qualité d’affichage, mais…

Le Samsung Odyssey G3 est un moniteur de 24 pouces, ce qui donne une diagonale d’environ 60 cm, vous n’aurez donc aucun mal à l’installer chez vous. La technologie d’affichage utilisée est la VA qui mise sur un meilleur rapport de contraste, celui de cet écran étant de 3000:1, et la définition est en Full HD (1 920 x 1 080 pixels). La qualité d’affichage est donc agréable, mais il faut noter des angles de vision plutôt pauvres, ce qui ne surprend pas vraiment avec cette taille d’écran.

Comme mentionné ci-dessus, cette nouvelle gamme de Samsung Odyssey arbore des écrans plats et non incurvés comme ce fut le cas autrefois. Certes, un écran plat est moins fatigant pour vos yeux étant donné que la « focale » ne change pas à chaque fois que vous déplacez votre regard, mais cette courbure avait le mérite de favoriser votre immersion durant vos parties. Il vous faudra vous contenter des réglages en hauteur et en inclinaison pour trouver la position qui vous convient le mieux, et sur ce point, l’Odyssey G3 se révèle être très ergonomique.

Réellement taillé pour le gaming

Le constructeur sud-coréen a doté son moniteur de caractéristiques idéales pour jouer aux jeux vidéo, un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour commencer. Vous pouvez ainsi profiter de l’ultra-fluidité lors de parties bien nerveuses et avec un temps de réponse d’une milliseconde annoncé par Samsung, ce sera à vous de suivre le rythme.

Le Samsung Odyssey G3 est également dotée d’AMD FreeSync Premium, une technologie qui synchronise les performances de votre carte graphique avec l’affichage de votre écran. Cela prévient certains bugs graphiques comme les déchirures, les saccades ou les effets de flou pour profiter d’une belle image. Enfin, la connectique fait le service minimum avec un port HDMI 1.4, un port DisplayPort 1.2 et un port jack 3.5 mm.

Afin de comparer le Samsung Odyssey G3 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gaming du moment.

