Oculus Quest 2 : ce casque VR profite d’une promotion rare pendant les soldes

Le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2, une version améliorée du modèle autonome de Meta, est rarement en promotion. Mais les soldes d'hiver sont l'occasion de faire une petite exception, puisqu'on peut le trouver à 329,99 euros au lieu de 349,99 euros grâce à un code promo appliqué sur Rakuten (vendeur Boulanger).

La première version du casque de réalité virtuelle Oculus Quest a su s’imposer sur le marché grâce à son fonctionnement autonome. Il pouvait non seulement être utilisé seul, mais également relié à un ordinateur. Pour l’Oculus Quest 2, la firme rachetée par Meta a misé sur le même mode d’utilisation, non sans apporter quelques améliorations bienvenues. Mais depuis sa sortie en 2020, il était rare de voir son prix baisser. Il fallait attendre les soldes d’hiver pour enfin avoir droit à une réduction, cette fois-ci grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir de l’Oculus Quest 2

Un casque de réalité virtuelle autonome

Un design plus léger

La possibilité de le connecter à un ordinateur

Une meilleure résolution

Initialement proposé à 349,99 euros, le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 est désormais proposé à 329,99 euros sur Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo CR20.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oculus Quest 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design renouvelé pour un meilleur confort

Après son casque de réalité virtuelle Oculus Quest premier du nom, le constructeur a souhaité concevoir une seconde version plus légère. En effet, le Quest 2 pèse désormais 503 grammes, soit 68 grammes de moins que le modèle précédent. Autre changement majeur : cette deuxième itération a été redessinée au niveau de son système d’attaches : la marque a troqué la fixation rigide de la version précédente contre une large bande élastique, et a abandonné les scratches latéraux, ce qui demandera un petit effort supplémentaire pour bien ajuster le casque sur votre crâne. Mais si cette nouvelle attache vous dérange, vous pourrez toujours opter pour une sangle Elite Strap, qui sera plus agréable sur la durée.

Du LCD au lieu de l’OLED

Outre son design, l’Oculus Quest 2 a accueilli un autre changement majeur. Ce casque VR n’intègre non plus un écran OLED comme sur le Quest 1, mais une dalle LCD, avec une résolution de 1832 x 1920 pixels par œil. En comparaison, le Quest 1 ne proposait qu’une résolution de 1440 × 1600 par œil. Naturellement, les contrastes seront moins infinis, et les noirs moins profonds, mais on aura tout de même droit à une meilleure qualité d’image grâce aux 50% de pixels de plus que sur la première version. De plus, l’effet de grille sera considérablement limité, puisque les écarts entre chaque pixels sera réduit.

Un bon boost de puissance

Côté performances, celles-ci sont assurées par une puce Snapdragon XR2, soit une version adaptée du Snapdragon 865, qui équipait le Quest 1, pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ce remplacement apporte un gain de puissance considérable, et aide à faire tourner des jeux très gourmands. Le niveau de détails des images sera quant à lui décuplé, et la navigation dans le menu fluidifiée. Pour le taux de rafraîchissement, celui-ci est évalué à 90 Hz, mais il peut désormais grimper jusqu’à 120 Hz sur certains jeux.

Concernant le suivi des mouvements, on aura droit à un résultat excellent et à une belle réactivité. Et pour profiter au maximum de vos sessions, assurez-vous d’avoir au moins un espace de 2 x 2 m à disposition. Dans tous les cas, son aspect autonome (qui ne nécessite pas obligatoirement de raccordement à un appareil, donc) sera un véritable atout pour jouer dans les meilleures conditions.

Un modèle autonome, mais qui peut aussi fonctionner avec un PC

En revanche, si vous souhaitez quand même le coupler à un smartphone ou même à un ordinateur, cela sera tout à fait possible, et c’est bien là son avantage. Mais pour cela, il faudra investir dans un câble USB-C d’au moins 3 mètres pour pouvoir jouer confortablement et ne pas être gêné. Dans tous les cas, côté autonomie, vous pourrez compter sur une durée d’utilisation de 2 à 3 heures sur une seule charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oculus Quest 2.

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.