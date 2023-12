Boulanger propose la meilleure offre jamais vue pour le casque VR Meta Quest 2

Les casques de réalité virtuelle sont généralement des appareils onéreux et il arrive parfois que la qualité de l'expérience ne soit pas à la hauteur du tarif. Avec le Meta Quest 2, il n'y a aucune crainte à avoir, que ce soit sur le prix ou l'expérience proposée, ce casque de VR est tout simplement celui au meilleur rapport qualité-prix sur le marché. De plus, il se négocie actuellement à 299,99 euros au lieu de 449,99 euros et Boulanger vous offre en plus une carte-cadeau de 50 euros.

Les casques de réalité virtuelle ne sont pas les produits high-tech les plus populaires, notamment à cause des tarifs élevés. Pour les personnes qui voudraient tenter l’expérience, nous ne pouvons que conseiller le Meta Quest 2 (ex-Oculus Quest 2) qui est à l’heure actuelle le casque de VR au meilleur rapport qualité-prix du marché. C’est encore plus vrai en ce moment puisque le Meta Quest 2 bénéficie de sa meilleure promotion depuis le lancement, à coups de réduction immédiate est carte-cadeau offerte.

Le Meta Quest 2 en quelques mots

Un casque VR tout-en-un et sans-fil !

Un rapport puissance/prix de haute volée

Le roomscale qui adapte l’aire de jeu à son environnement

Au lieu d’un prix barré de 349,99 euros, le Meta Quest 2 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 299,99 euros chez Boulanger. De plus, une carte-cadeau d’un montant de 50 euros est offerte à l’achat. On trouve également une offre chez la Fnac, ou l’Elite Strap est offert avec le casque VR.

Le meilleur porte-étendard de la VR

Le Meta Quest 2 est la meilleure porte d’entrée sur le marché des casques de VR, mais cela ne veut pas dire qu’il est exempt de défauts. Premièrement, si le casque est plus léger et compact que son prédécesseur, il intègre un nouveau système d’attache qui n’est pas du plus plaisants à ajuster. Toutefois, le Meta Quest 2 est l’un des casques de VR les plus pratiques à utiliser, il est tout-en-un et sans-fil pour une meilleure liberté de mouvement. Avec lui, pas besoin d’encombrer son environnement avec d’autres accessoires comme des trackers de mouvements.

Le casque est accompagné de nouvelles manettes Touch, ergonomiques et agréables en main. Chacune fonctionne avec une pile AA qui lui confère entre 20 et 30 heures d’autonomie, c’est moins brillant pour le casque qui profite de 2 à 3 heures d’autonomie selon le constructeur, le prix à payer pour la liberté de mouvement. D’autres accessoires sont proposés séparément afin d’améliorer l’expérience, tel que l’Oculus Link permettant de brancher le Meta Quest 2 à son PC et de profiter de la puissance de ce dernier, ou la sangle Elite Strap qui améliore considérablement le système d’attache du casque.

Plus de puissance et une meilleure immersion

Le premier Oculus Quest proposait un écran OLED mais le Meta Quest 2 fait un bond en arrière en se dotant d’un écran LCD. Celui-ci est toutefois doté d’une meilleure définition (1 832 x 1 920 pixels), de plus, la LCD a l’avantage de réduire l’effet de grille en ajoutant des sous-pixels et de diffuser une image plus lumineuse. Le rapport de contraste est moins élevé, certes, mais l’image est meilleure et plus immersive ici, d’autant plus que le taux de rafraîchissement a, lui aussi, été revu à la hausse en passant de 72 à 90 Hz.

Le Meta Quest 2 tourne avec une puce Qualcomm Snapdragon XR2 couplée avec 6 Go de RAM qui lui permet d’être deux à trois fois plus puissant que son prédécesseur d’après le constructeur. La puce est en réalité un Snapdragon 865 adapté spécialement pour le casque de VR, non seulement il permet au Meta Quest 2 de faire tourner plus de jeux, mais certains titres qui tournaient déjà sur le premier Oculus Quest gagnent ici en rendu. Enfin, grâce à la qualité de suivi des mouvements et aux caméras à l’avant du casque qui déterminent l’aire de jeu et les obstacles tels que les meubles et les recoins, les sessions de jeu sont confortables et se déroulent sans accroc.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Meta Quest 2.

Afin de comparer le Meta Quest 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques de VR du moment.

