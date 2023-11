Pourquoi prendre le nouveau modèle quand le Meta Quest 2 chute autant de prix ?

Envie d'un casque de réalité virtuelle sans payer le prix fort ? Ça tombe bien, juste avant le Black Friday, de nombreux e-commerçants baissent le prix du Meta Quest 2 à 299 euros, contre 449 euros.

Le Meta Quest 2 a beau avoir été remplacé il y a peu, c’est le meilleur rapport qualité prix proposé actuellement sur le marché des casques de réalité virtuelle. Ce modèle a d’ailleurs apporté son lot d’améliorations par rapport à la première génération : plus léger, une puce puissante et taux de rafraichissement plus élevé. Nous le recommandons chaudement, encore plus maintenant qu’il chute sous les 300 euros juste avant le Black Friday.

Ce qu’on apprécie du Meta Quest 2

Un casque VR sans fil plus confortable

Un excellent rendu d’image et de meilleures performances

Un bon suivi des mouvements

Depuis son lancement, l’Oculus Quest 2 de Meta (128 Go) a vu son prix augmenté à 449 euros. On le trouve maintenant à son prix de base, soit 349 euros, mais à l’approche du Black Friday, il tombe à 299 euros sur Amazon, mais aussi sur le site de la Fnac, Darty et Boulanger.

Pourquoi choisir le Meta Quest 2 ?

Le Meta Quest 2 ne change pas radicalement de look par rapport au premier modèle, mais améliore le confort. La marque revoit ainsi le système d’attache et propose désormais une large bande élastique ajustable, et allège le poids du casque de 68 g pour limiter la gêne lors d’une session de jeu. Ce modèle troque certes l’Oled pour du LCD, l’écran affiche dorénavant une résolution de 1 832 x 1 920 pixels par œil. C’est une nette amélioration par rapport au Quest 1 (1 440 × 1 600 par œil), même si l’on perd en qualité sur les noirs et les contrastes.

Côté performances, il gagne en puissance avec le passage vers une puce Snapdragon 865 (contre XR2 autrefois), avec 6 Go de RAM. La navigation globale est ainsi plus fluide et le casque est capable de gérer des jeux bien plus gourmands. On a droit à une belle réactivité au niveau du suivi des mouvements, et le taux de rafraîchissement est maintenant à 90 Hz, mais peut grimper jusqu’à 120 Hz sur certains jeux. Ce casque autonome ne nécessite pas d’être branché un PC pour fonctionner, mais vous pouvez toujours le raccorder à un ordinateur pour profiter de sa carte graphique, ou même à un smartphone. Quant à l’autonomie, comptez sur une durée d’utilisation de 2 à 3 heures sur une seule charge.

Découvrez plus en détails le produit à travers notre test sur le Meta Quest 2.

