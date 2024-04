Meta Quest 2 : ce casque VR incontournable chute à seulement 229 € grâce à cette offre Amazon

Le prix moyen élevé et le manque de valeur ajoutée empêchent les ventes de casques VR de décoller, mais si l'on cherche un modèle pour se faire une première impression de ses appareils, on ne peut que conseiller le Meta Quest 2. Sorti en 2020, ce modèle est toujours populaire et aujourd'hui, son prix chute de 299,99 euros à seulement 229,99 euros.

Si des rumeurs font état d’une arrivée prochaine de l’Apple Vision Pro en France, le marché des casques VR ou de réalité mixte reste un marché de niche où les ventes peinent à décoller. On peut même dire qu’elles dégringolent au niveau mondial. Le manque d’intérêt et les prix élevés en seraient la cause, mais pour les curieux qui souhaitent découvrir les joies de la VR, le Meta Quest 2 reste l’une de ses meilleures portes d’entrée aujourd’hui. Aujourd’hui, ce casque VR incontournable est à son meilleur prix.

Le Meta Quest 2 en quelques mots

Un casque VR tout-en-un et sans fil

Le roomscale pour adapter l’aire de jeu à son environnement

La possibilité de le connecter avec un PC

Lui, au moins, ne coûte pas dans les 4 000 € (coucou Apple !)

Au lieu de 349,99 euros à son lancement, puis ramené à 299,99 euros récemment, le Meta Quest 2 est maintenant disponible en promotion à seulement 229,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Meta Quest 2.



Encore une référence incontournable dans le milieu de la VR

Baptisé Oculus Quest 2 puis renommé Meta Quest 2, ce casque VR a été pensé pour proposer une utilisation plus simple et une meilleure expérience. Aussi la firme californienne a voulu bien faire en concevant un casque plus léger et compact, mais son nouveau système d’attaches n’est pas le plus simple à manipuler. Il faut un peu d’entraînement pour savoir le fixer seul. Mais le Meta Quest 2 se rattrape avec cet aspect primordial : il est tout-en-un et sans-fil. Il n’y a donc plus besoin d’installer des trackers de mouvement d’une part et d’autre d’une pièce.

L’autre point fort du Meta Quest 2 est la conception de ses manettes Touch, celles-ci sont ergonomiques et agréables à prendre en main. Elles fonctionnent avec une pile AA conférant entre 20 et 30 heures d’autonomie tandis que le casque lui-même ne tient que deux à trois heures. Et si l’on utilise le Meta Quest 2 essentiellement pour jouer, cette autonomie tombe sous les deux heures, mais c’est le prix à payer pour une liberté de mouvement totale.

Le meilleur de la VR grâce à une immersion poussée

Pour son Meta Quest 2, le constructeur fait le curieux choix de passer de l’OLED à la LCD, mais cela a en réalité l’avantage de réduire l’effet de grille qui nous faisait voir l’écart entre les pixels sur le premier Oculus Quest. Avec un affichage LCD, ces écarts sont comblés avec davantage de sous-pixels. De plus, la définition du Meta Quest 2 est meilleure, elle est plus précisément de 1 832 x 1 920 par œil et le taux de rafraîchissement augmente aussi en passant à 90 Hz. La qualité de l’affichage est bel et bien au rendez-vous.

D’après le constructeur, le Meta Quest 2 est deux à trois fois plus puissant que son prédécesseur grâce à son processeur Snapdragon XR2, ce qui le rend capable de faire tourner des jeux davantage gourmands. De plus, les jeux qui tournaient déjà sur l’Oculus Quest premier du nom profitent d’un meilleur rendu. L’excellent suivi des mouvements, l’audio positionnel 3D et le retour haptique contribuent à une immersion très convaincante et le Roomscale s’appuyant sur les caméras à l’avant du casque permet de profiter de sessions sans se prendre un mur ou l’orteil contre un coin de meuble.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Meta Quest 2.

Afin de comparer le Meta Quest 2 avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques VR du moment.

