L’Apple Vision Pro s’apprêterait à arriver en France comme le suggère cette nouveauté

Une mise à jour du clavier du Vision Pro donne quelques indices sur les prochains pays dans lesquels le casque pourrait être disponible... dont la France.

Pour son lancement, le 2 février dernier, l’Apple Vision Pro n’a été lancée qu’aux États-Unis. Une commercialisation plutôt restreinte donc qui a permis à Apple de s’essayer sur un petit territoire avant un lancement plus global. Apple avait cependant prévenu que son casque de réalité mixte serait disponible ultérieurement dans plusieurs territoires et on en sait désormais davantage.

Pour aller plus loin

Apple Vision Pro : les 7 fonctions à ajouter de toute urgence selon nous

Comme l’a repéré le site MacRumors, Apple a mis à jour le clavier logiciel intégré à l’interface de son Vision Pro afin qu’il prenne en charge 12 nouvelles langues et territoires. Parmi les langues désormais prises en compte, on peut notamment citer le cantonais, l’anglais d’Australie, l’anglais du Canada, l’Allemand, le japonais et, surtout, le français.

La France devrait être parmi les prochains pays où sera disponible le Vision Pro

Ce sont ainsi deux nouvelles variantes du clavier virtuel du Vision Pro qui sont proposées en français grâce à cette mise à jour : « français (Canada) » et « français (France) ». De quoi suggérer qu’Apple compte bel et bien commercialiser son casque de réalité augmentée sur le territoire français dans les mois à venir. Parmi les autres territoires, on peut donc citer l’Australie, le Canada, le Japon, Singapour, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Corée du Sud. MacRumors cite également Hong Kong et Taïwan comme étant deux « candidats potentiels ».

Le fait qu’Apple mette à jour le clavier virtuel du Vision Pro — qui ne proposait jusqu’à présent qu’un clavier « anglais (États-Unis) » – montre que le constructeur s’apprête désormais à étendre la disponibilité de son casque de réalité mixte à d’autres marchés.

Pour l’heure, Apple n’a pas confirmé quels seraient les prochains pays dans lesquels sera distribué son Vision Pro. Néanmoins, la firme avait déjà indiqué que, si les États-Unis étaient le marché de lancement de son casque, d’autres pays pourront également en profiter plus tard dans l’année. Il semble donc que la France fasse bel et bien partie des nouveaux marchés prévus dès cette année.