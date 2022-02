Samsung 870 QVO : un SSD maxi-capacité (8 To) avec 150 € de réduction

Pour apporter un gros boost de performance à votre machine, mieux vaut miser sur un SSD fiable, de qualité et doté d'une grosse capacité de stockage pour avoir l'esprit tranquille. Ce sera le cas avec le SSD interne Samsung 870 QVO de 8 To, dont le prix passe de 799 euros à 649 euros chez Cdiscount grâce à une réduction doublée d'un code promo.

Nombreux sont celles et ceux à avoir besoin d’un SSD doté d’une très grosse capacité de stockage dans leur vie de tous les jours. Mais pourquoi se limiter à un modèle de 1 ou 2 To quand on peut avoir accès à des références bien plus performantes ? Samsung propose par également son SSD interne 870 QVO, dont l’un des modèles embarque pas moins de 8 To de stockage. Et ne vous méprenez pas : au vu de la qualité, le rapport capacité-prix est plus qu’intéressant. Il l’est même d’autant plus grâce à cette promotion.

Ce qu’il faut retenir du SSD Samsung 870 QVO

Un SSD interne avec une capacité de 8 To

Une vitesse de transfert jusqu’à 560 Mo/s

Facile à installer sur son PC fixe ou portable

Habituellement proposé à 799 euros, puis réduit à 699 euros, le SSD interne Samsung 870 QVO de 8 To est actuellement disponible à 649 euros sur Cdiscount grâce au code 50DES599HT.

Un SSD avec une performance améliorée

Au premier abord, difficile de différencier le SSD Samsung 870 QVO de la version précédente, 860. Tous deux adoptent le format standard de 2,5 pouces, grâce auquel on pourra facilement les installer à l’intérieur d’une tour PC ou un ordinateur portable. En revanche, les ultrabooks seront trop fins pour accueillir un SSD de ce type. La ressemblance s’arrête là, puisque le 870 QVO assure des performances bien supérieures à son aîné. Il promet ainsi une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, soit 10 Mo/s de plus que le 860.

Et ce n’est pas tout, puisque le 870 QVO intègre aussi la nouvelle technologie TurboWrite, qui accélère les vitesses d’écriture et maintient les hautes performances sur la durée, avec une mémoire tampon plus importante et adaptative. Ajoutons à cela la mémoire V-NAND de 4e génération qui apportera un vrai boost d’endurance durant le transfert de vos fichiers, et vous permettra de gagner en rapidité tout en baissant la consommation énergétique.

Une capacité de stockage considérable pour tout enregistrer

8 To, c’est beaucoup. Mais ce n’est jamais assez pour celles et ceux qui ont des besoins importants en matière de stockage, à l’image des créatifs et professionnels de la photo ou du montage vidéo, qui souhaitent pouvoir enregistrer toutes leurs productions sans accroc. Les gameuses et gamers apprécieront aussi d’avoir sous la main un SSD interne doté d’une telle capacité de stockage, puisque pour rappel, avec 8 000 Go de données, il sera tout à fait possible d’installer toute une bibliothèque Steam, Epic Games ou autres, par exemple. Le tout, en profitant de chargements rapides à tout moment.

Notons enfin que les SSD internes ont un autre avantage majeur : celui de très bien résister aux chocs et vibrations grâce à l’absence de pièces mécaniques dans leurs entrailles. Un bon point pour celles et ceux qui sont amenés à transporter leur machine.

Et les solutions externes ?

