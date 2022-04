Le chargeur rapide 25 W d’Anker ne coûte aujourd’hui que 10 € sur Amazon

On a toujours besoin d'un chargeur efficace et pas cher à transporter partout au cas où notre smartphone est en rade. Ça tombe bien, puisque le chargeur 25 W USB-C d'Anker passe aujourd'hui de 19,99 euros à seulement 10,99 euros sur Amazon.

Depuis quelque temps, les constructeurs de smartphones n’incluent plus le chargeur dans la boîte. Maintenant vendu séparément, il faut parfois payer le prix fort pour avoir le chargeur officiel. C’est pourquoi il est intéressant de se diriger vers d’autres marques qui sont spécialisées dans ce domaine. On retrouve par exemple la marque Anker qui propose une grande gamme de chargeurs très efficaces. Et bonne nouvelle aujourd’hui, puisque le chargeur rapide 25 W est à un prix plus abordable grâce à un coupon de réduction.

Ce qu’il faut savoir du chargeur rapide de Anker

Le format compact

Un chargeur rapide de 25 W

Avec interface USB Type-C

Affiché à 19,99 euros, le chargeur rapide 25W de Anker est à présent à 10,99 euros sur le site d’Amazon grâce à un coupon de réduction d’une valeur de 9 euros.

Un chargeur compact et rapide

Le chargeur Anker PowerPort III 25 W dispose d’un format compact qui le rend facilement transportable lors d’un déplacement ou d’un voyage. Il est avant tout compatible avec la charge rapide. Tout d’abord, le port USB-C fournit une puissance de 25 W et une prise en charge de la technologie Super Fast Charging de Samsung, le chargeur PowerPort III 25 W peut charger intégralement vos appareils.

Vous pourrez recharger rapidement de nombreuses références de smartphones/tablettes, comme l’iPad Pro, en passant par les Samsung Galaxy (du S8 jusqu’au Note 20 Ultra) et les Galaxy Tab à partir de la S6 ou encore les Pixel de Google. On ne va pas tous les citer, car ça en fait beaucoup. Il peut même recharger votre Nintendo Switch.

Un modèle efficace qui s’adapte à vos appareils

Notez par ailleurs que ce chargeur Anker possède la technologie PowerIQ 3.0 qui, selon le constructeur, permet de recharger vos appareils le plus rapidement possible. Il fournit suffisamment de puissance pour charger l’iPhone 12 de 0% à 50% en seulement 25 minutes, selon la marque. D’ailleurs Anker garantit cependant une sécurité optimale et intègre évidemment sur le chargeur une protection contre les surcharges, les surtensions et un contrôleur de température.

Découvrez d’autres alternatives

Si vous souhaitez regarder ce que fait la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.