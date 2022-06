La récente Samsung Galaxy Tab S8 et son stylet sont déjà en promotion pour les soldes

La Galaxy Tab S8 est une des tablettes haut de gamme de Samsung. Avec son bel écran de 11 pouces et son Snapdragon 8 Gen 1, elle a tout ce qu'il faut pour plaire — surtout avec son stylet. Sortie il y a seulement quelques mois, elle perd déjà 100 euros chez Cdiscount à l'occasion des soldes.

La Tab S8 est la plus petite des trois tablettes de la dernière gamme dévoilée par Samsung, le roi incontesté de la tablette Android. Avec ses 11 pouces, elle reste tout de même très grande. La puissance n’est pas en reste grâce à l’intégration d’un des SoC les plus en vogue du moment, le Snapdragon 8 Gen 1. Elle est de plus livrée avec son stylet, parfait si vous avez besoin de précision. Encore toute récente, la Tab S8 a rarement profité de promotion. C’est pourtant le cas en ce moment : le modèle avec 128 Go de stockage profite enfin d’un rabais de 100 euros.

Les points forts de la Galaxy Tab S8

Performances au top grâce au Snapdragon 8 Gen 1

Un grand écran de 11 pouces

Un stylet très pratique

La tablette ultra premium de Samsung se vend originellement, dans sa version 128 Go, à 769 euros. Bonne nouvelle, vous pouvez réaliser une économie de 15 % en ce moment sur Cdiscount, car elle y proposée à 669 euros.

Le top de la tablette Samsung

Côté finitions et design, d’emblée, la Galaxy Tab S8 fait fort. Elle accroche l’œil avec ses bords plats et sa belle robe en aluminium. Le lecteur d’empreinte sur ce modèle est d’ailleurs intégré sur une des tranches.

Les trois tablettes de la gamme S8 de Samsung profitent d’un superbe écran, même si le modèle de base, la Tab S8, se contente d’une dalle IPS TFT et non AMOLED, en 11 pouces. Elle propose cependant une belle définition de 2560 x 1600 pixels, ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sur la configuration, Samsung a fait confiance à Qualcomm et son maintenant très connu Snapdragon 8 Gen 1, appuyé par tout de même 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce dernier peut être rallongé par carte micro-SD.

Même si l’on achète rarement une tablette pour faire des photos, on saluera la présence d’un double capteur à l’arrière, dont un ultra grand angle de 6 MP. Côté écran, le capteur selfie est aussi un ultra grand angle, mais de 12 MP. Pratique et efficace pour les visioconférences et autres appels vidéo. On notera aussi que la Tab S8 est capable de filmer en 4K 30 images par seconde.

Une tablette performante pour la productivité

Le dos de la tablette dispose d’un petit renfoncement accueillant le S-Pen, un stylet tactile particulièrement précis et agréable à manier. Ce dernier permet incontestablement de gagner en productivité, que cela soit pour prendre des notes ou dessiner. Un outil qui plaira aussi bien aux professionnels qu’aux créatifs… Vous pourrez bien sûr adjoindre un clavier, qu’il faudra cependant acheter en plus.

Cette version là dispose du Wi-Fi 6E pour plus de vitesse en navigation, ainsi que du Bluetooth 5.2 et d’un port USB-C 3.2, qui permet notamment de recharger rapidement la batterie de 8000 mAh de la tablette, grâce au chargeur 45 W. Enfin, côté interface, Samsung a intégré Android 12 nativement, au travers de l’interface maison One UI 4.

Vous pouvez lire notre test de la Galaxy Tab S8 Ultra pour en savoir plus sur ces modèles.

