Microsoft Surface Pro 8 : le pack tablette + clavier est 430 € moins cher

La Microsoft Surface Pro 8 apporte quelques améliorations par rapport à l'ancien modèle, pour un prix aujourd'hui presque sacrifié. En effet, on trouve sur Amazon la tablette premium en pack avec son clavier pour 899 euros au lieu de 1 329 euros habituellement, soit 32 % d'économie.

Les tablettes hybrides premium fonctionnement comme un PC portable, mais dans un format encore plus compact. Pratique pour les travailleurs et les étudiants qui doivent trimballer leur machine partout avec eux. Dans cette catégorie, Microsoft est d’ailleurs un champion avec ses Surface Pro et le huitième modèle (donc le dernier en date) bénéficie en ce moment d’une offre irrésistible. On parle de plus de 400 euros de réduction pour un pack incluant la tablette et le clavier.

Les atouts de la Surface Pro 8

Son écran 13 pouces 120 Hz 11 % plus grand qu’avant

Sa puissance élevée grâce à l’Intel Core i5 11 gen

Le clavier est inclus, mais pas le stylet

Au lieu de 1 329 euros habituellement, la Microsoft Surface Pro 8 (SSD 128 Go + 8 Go de RAM) et le clavier AZERTY sont aujourd’hui disponibles en promotion à 899 euros sur Amazon. Notez que c’est le prix le plus bas jamais proposé sur le site du géant du e-commerce.

La tablette hybride par excellence

Vendue directement avec son clavier dans ce bon plan, la Surface Pro 8 est le meilleur choix si vous voulez une tablette hybride performante et facile à transporter. L’ardoise de Microsoft ne pèse que 899 grammes sur la balance, alors que les PC portables font souvent plus de 1 kilo. Son écran parait plus grand qu’avant, mais la tablette n’est pas plus imposante pour autant. La dalle est tout simplement étirée davantage sur les bordures, ces dernières devenant alors très fines. La marque parle de 11 % d’espace en plus, avec toujours une diagonale de 13 pouces au format 2:3. D’ailleurs, le taux de rafraichissement à 120 Hz est de la partie.

Dans votre sac se trouvera alors toujours une machine performante, puisque la Surface Pro 8 est équipée d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, avec 8 Go de RAM qui viennent épauler le tout. Avec une telle configuration, vous n’aurez aucun mal à faire du multitâche, ouvrir des logiciels gourmands, naviguer sur Internet avec des milliers d’onglets ouverts, etc. Microsoft précise que les performances ont doublé par rapport à la Surface Pro 7. De plus, le SSD de 128 Go fluidifie le tout pour une exécution rapide du système d’exploitation (Windows 11) et des logiciels.

Quelques ajouts pratiques

Si on ne prend généralement pas une tablette pour faire de la photo, il est tout de même important de préciser que Microsoft a fait des efforts cette année. On retrouve deux capteurs, un à l’avant de 5 mégapixels et un à l’arrière de 10 mégapixels, qui est capable de filmer jusqu’en 4K. Les autres ajouts agréables se font au niveau de la connectique, qui accueille désormais deux ports USB-C Thunderbolt 4 et abandonne définitivement le port USB-A. Il est d’ailleurs possible de changer facilement le SSD, pratique si vous voulez augmenter le stockage interne.

En ce qui concerne l’autonomie, les Surface Pro ont toujours été bonnes élèves et ce n’est pas la huitième itération qui vient déroger la règle. La récente tablette premium de la firme de Redmond propose 16 heures d’endurance en utilisation classique, ce qui peut faire presque deux journées de travail. La compatibilité avec la charge rapide 65 W est présente pour récupérer rapidement des pourcentages.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la Surface Pro 8 de Microsoft.

