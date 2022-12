Le champion du milieu de gamme de Xiaomi coûte 120 € de moins aujourd’hui

Malgré des efforts continus, Xiaomi peine à définitivement convaincre sur le segment premium. Par contre, sur les autres segments, le constructeur chinois reste un champion. En 2022, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G est la meilleure référence du milieu de gamme. Ce modèle est actuellement en réduction sur Electro Dépôt et le prix passe de 449 euros à seulement 329 euros.

Cette année, Xiaomi a lancé plusieurs smartphones de la gamme Redmi 11 et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G est sans conteste le plus abouti de tous. Comme à son habitude, la firme chinoise a trouvé des arguments pour propulser son téléphone milieu de gamme au sommet de son segment. S’il cette référence vous intéresse, vous l’aurez actuellement avec 120 euros de ristourne.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G, c’est quoi ?

Une excellente dalle AMOLED

Un taux de rafraichissement à 120 Hz

Recharge rapide de 120 W très efficace

Au lieu de 449 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G (6+128 Go) est maintenant disponible en promotion à 329 euros chez Electro Dépôt.

Une puce plus performante

Si les versions précédents le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G sont animées par la puce Snapdragon 695 de Qualcomm, la marque chinoise a décidé de monter en gamme sur ce modèle avec le processeur Dimensity 920 de MediaTek. La réelle différence entre les deux est que le second SoC est compatible 5G. Le gain de performance se ressent sur l’usage au quotidien, surtout avec l’écran AMOLED à 120 Hz très fluide et lumineux.

Le modèle en promotion est de couleur bleu avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est largement suffisant pour toutes vos tâches quotidiennes. En tout cas, vous pouvez le pousser dans ses retranchements en usage mixte sans craindre une baisse des performances. MIUI 12.5, la surcouche Android propriétaire de Xiaomi, est aussi à la manœuvre pour permettre diverses personnalisations, même si on peut facilement lui reprocher quelques bugs, des pubs invasives ou encore des applications installés par défaut qui ne sont pas vraiment pertinentes.

Autonomie et photo au top

C’est une constante chez Xiaomi depuis des années sur chaque modèle sorti : une bonne autonomie et une charge rapide performante. C’est bien évidemment le cas du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G avec sa batterie de 4 500 mAh, qui lui permet de tenir facilement plus d’une journée. Un chargeur de 120 W est livré avec le smartphone et il recharge complètement en seulement une quinzaine de minutes.

Côté photo, Xiaomi part sur les mêmes bases que le Redmi Note 11 Pro 5G, soit quatre modules photo arrière, dont le principal à 108 mégapixels, et un capteur frontal de 16 mégapixels. Le capteur principal délivre des clichés corrects sur différentes situations. Il faut en revanche les bons réglages et les bonnes conditions pour profiter pleinement des autres capteurs.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G.

Le top des smartphones milieu de gamme

Afin de savoir quel smartphone du milieu de gamme correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros sur Frandroid.

