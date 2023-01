Pour les soldes, le très rapide SSD externe Crucial X6 de 1 To est à -42 %

Le bon réflexe est de garder loin des regards indiscrets vos documents les plus précieux. Parmi les solutions qui s'offrent à vous, il y a le Crucial X6 1 To. Ce SSD externe a plusieurs atouts pour vous plaire, à commencer par son prix qui baisse nettement pour les soldes sur Amazon, de 128,70 euros à seulement 74,69 euros.

Les solutions de stockage de Crucial jouissent d’une excellente réputation, que ce soit en mode interne ou externe. La référence X6 est l’une des plus connues pour transporter facilement vos données, et surtout les transférer rapidement. Pour les soldes d’hiver, le modèle avec 1 To de stockage est actuellement en promotion, avec 54 euros de réduction.

Qu’attendre du Crucial X6 1 To ?

Un débit maximal de 800 Mo/s

Léger, compact et ultra portable

Multisupport

Au lieu de 128,70 euros habituellement, le Crucial X6 1 To est maintenant disponible en promotion à 74,69 euros chez Amazon.

Pas plus grand qu’un porte-clé

Ce qui est frappant avec le Crucial X6 1 To c’est sa forme. On part sur des dimensions de 6.9 x 1.1 x 6.4 cm, ça se tient facilement dans le creux de la main, ça se glisse tout aussi bien dans la poche. Le poids de ce SSD externe est également contenu, pas plus de 40 grammes. Si l’envie vous vient, vous pouvez tout à fait l’accrocher à votre porte-clé. Cela dit, sous ce format mini se cache une petite bête de puissance.

Comparé aux disques durs classiques, ce modèle est 5,6 fois plus rapide. Plus exactement, ce SSD affiche une vitesse de lecture maximale de 800 Mo/s. Il en est de même pour le transfert de données qui peut se faire via le port USB-C. On trouve aussi un port ‎USB 3.2. Cela reste un exploit d’avoir ces connectiques dans l’air du temps dans un si petit disque dur externe.

Compatible sur plusieurs plateformes

Que vous utilisiez un PC ou un terminal Android, que vous êtes un utilisateur de Mac ou d’iPad Pro, voire un joueur sur console, tous ces supports sont pris en charge par le Crucial X6 1 To. Vous pouvez y stocker vos photos/vidéos les plus précieuses, sauvegardes, applications préférées, jeux ou encore vos documents personnels et professionnels pour un volume total de 1 000 Go.

Son design fait également qu’il résiste mieux au choc et même aux températures élevées. Selon le constructeur, une chute d’une hauteur de deux mètres sur de la moquette n’arrivera pas à bout de la résistance de ce SSD externe. De même, il résiste très bien à de forte température. Vos fichiers sont ainsi mieux sécurisés.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).