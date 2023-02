Ça faisait longtemps que l’iPad 9 d’Apple n’était pas descendu à ce prix-là

On connaît Apple pour son catalogue de produits de qualité et onéreux. Mais, entre les MacBook et les iPhone, on retrouve les iPad, des tablettes tactiles plutôt abordables tout en restant performantes. Il est rare que les produits Apple bénéficient d'une promotion, mais c'est pourtant le cas en ce moment. Sur le site d'Ubaldi, l'iPad 9 est en ce moment disponible au prix de 359 euros au lieu de 439 euros.

Le marché des tablettes ne connaît plus le même succès qu’auparavant et c’est normal quand on a d’un côté des smartphones de plus en plus puissants, et de l’autre des PC performants et facilement transportables. Les tablettes restent tout de même des outils très appréciés des consommateurs et le marché est aujourd’hui dominé par les iPad d’Apple. L’un d’eux, celui de neuvième génération, profite d’une réduction de 80 euros. Cette promotion s’applique sur les deux coloris disponibles : argent et gris sidéral.

Ce qu’on aime sur cet iPad 9

L’écran Retina et sa fonction True Tone

La puissance de la puce A13 Bionic

Une autonomie de 10 heures

La compatibilité avec l’Apple Pencil et le Smart Keyboard

Au lieu de 439 euros habituellement, l’Apple iPad 9 est maintenant disponible en promotion à 359 euros chez Ubaldi.

Une formule gagnante qui ne change (quasiment) pas

L’iPad 9 fut commercialisé en 2021 et ne présente que peu de changements par rapport au modèle précédent, l’iPad 8, mais cela n’enlève rien à sa qualité qui trouvera grâce à vos yeux même aujourd’hui. Les deux principales évolutions sont la technologie True Tone qui adapte la luminosité et la température des couleurs de la dalle selon votre environnement, et la puce A13 Bionic, 20 % plus puissante que l’A12 Bionic. L’espace de stockage est également passé de 32 Go à 64 Go.

Comme tout produit Apple qui se respecte, l’iPad 9 est affublé d’un écran Retina, de 10,2 pouces ici. Avec la technologie IPS et une résolution en 2 160 x 1 620 pixels, il affiche des couleurs éclatantes et nettes. En revanche, le taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 60 Hz, la technologie ProMotion et sa fréquence de 120 Hz étant privilégiées pour l’iPad Pro. L’expérience streaming ou gaming reste tout de même agréable.

L’autonomie, aujourd’hui une force d’Apple

À une époque, les produits Apple étaient décriés pour leur autonomie chétive, les composants étaient, en effet, si puissants que la batterie avait du mal à suivre le rythme. Mais, aujourd’hui, ce qui était une faiblesse est devenue une force. L’iPad 9 dispose d’une autonomie plus que correcte. Lors du test de notre rédaction, il a fallu 4 heures de streaming sur Netflix pour faire perdre 40 % de la batterie. En revanche, la recharge est moins rapide qu’ailleurs, il faut 2h45 pour que la batterie refasse entièrement le plein.

Enfin, on appréciera la compatibilité de cet iPad avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil pour se livrer au télétravail ou à des travaux graphiques en toute aisance. C’est sans compter l’iPadOS 15 qui gagne en efficacité et en ergonomie et qui continuera à bénéficier des mises à jour Apple pour les quelques années à venir. Vous pouvez même installer iPadOS 16 si cela vous chante, dans tous les cas, cette tablette sera aussi pratique qu’un PC de poche.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPad 9.

Envie d’une tablette en 2023 ?

Afin de comparer l’iPad 9 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du moment.

