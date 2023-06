499 €, c’est le super prix de cet ultrabook boosté au Ryzen 5 série 7000 d’AMD

Généreusement équipé, le HP 15-fc0071nf est un laptop polyvalent et idéal pour la productivité. Aujourd’hui, il est en promotion à moins de 500 euros, en compagnie d’une imprimante.

Il n’est pas nécessaire de débourser une grande somme pour avoir une machine avec des composants récents. Le HP 15-fc0071nf est le parfait exemple : équipé d’une puce AMD Ryzen 5 série 7 000, sorti en 2022, ce laptop est efficace et garantie une expérience utilisateur agréable au quotidien. Bonne nouvelle, grâce à cette offre, il ne vous coûtera pas plus de 500 euros, avec en prime une imprimante HP offerte.

Ce qu’il faut retenir du HP 15-fc0071nf

Un design sobre avec un grand écran de 15,6 pouces FHD

Le combo Ryzen 5-7520U + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Un laptop endurant

Habituellement à 549,99 euros, le PC portable HP 15-fc0071nf est maintenant disponible à 499,99 euros sur le site Cdiscount. De plus, une imprimante (DeskJet 2710e) est libvrée avec l’ultrabook.

Un laptop pensé pour un usage quotidien : entre loisirs et travail

Cette référence du constructeur HP est sans fioritures avec un look simple et discret. Le modèle 15-fc0071nf délivre un écran FHD avec une diagonale de 15,6 pouces suffisamment confortable pour vous adonner à vos activités, plusieurs heures dessus, et reste agréable pour surfer sur le web ou encore visionner du contenu.

Ses petites dimensions ainsi que son poids de 1,59 kg le rendent facilement transportable et peu encombrant. Son châssis est compact, et accueil une bonne connectique avec la présence d’un port HDMI, deux ports USB-A, d’un port USB Type-C, d’un lecteur de carte SD et d’une prise casque audio.

Une configuration solide pour le prix

Pour le prix auquel il est affiché, le HP propose une fiche technique très intéressante. Pour fonctionner efficacement, il est animé par une puce AMD Ryzen 5-7520U, cadencé jusqu’à 4,3 GHz en mode boost, accompagné de 16 Go de RAM, ainsi que d’un SSD de 512 Go. Cette configuration permet aussi bien de travailler que de naviguer sur Internet sans ralentissement, ou encore de réaliser quelques travaux créatifs comme de la retouche photo. Vous disposerez d’un stockage confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine. Il tourne sous Windows 11.

Pour vous aider à rester productif au cours de la journée, le constructeur HP intègre une batterie de 41 Wh, qui promet jusqu’à 8 heures d’autonomie. C’est correct, mais peut se révéler juste si vous avez une utilisation intensive. Et, malheureusement, ce laptop n’est pas compatible avec la charge rapide. Il faudra donc attendre un bon moment pour récupérer 100 % d’énergie.

