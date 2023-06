Un chargeur USB-C pour iPhone et smartphone Android à 6,99 € ? Oui, c’est possible

En plus de proposer des produits de qualité comme des écouteurs sans fil, des chargeurs et des stations de recharge, Belkin propose aussi des accessoires sous licence Apple. Cette fois, c'est un simple bloc chargeur qui est en promotion, avec un prix qui passe de 12,99 euros à seulement 6,99 euros chez Boulanger.

Les grandes enseignes comme Apple et Samsung ne livrent plus leur smartphone avec un bloc chargeur, mais pour de bonnes raisons. Cette décision a pour but de réduire la prolifération des déchets électroniques, très compliqués à traiter, mais si votre ancien chargeur ne convient plus, s’en offrir un nouveau peut parfois relever du luxe. Mais il existe tout de même des constructeurs tiers comme Belkin qui proposent des chargeurs de qualité et bien moins chers, comme celui-ci à moitié prix sur Boulanger.

Le chargeur USB-C Belkin de 20 W en bref

Un chargeur compact avec une puissance de 20 W

Un design compact

Une interface USB-C

Au lieu de 12,99 euros habituellement, le chargeur USB-C Belkin de 20 W est maintenant disponible en promotion à 6,99 euros chez Boulanger grâce à cette offre de remboursement.

Un chargeur compact capable de se glisser derrière les meubles

La première chose que l’on remarque lorsqu’on le prend en main, c’est la finesse de ce chargeur, plus encore que les modèles traditionnels vendus par les constructeurs de smartphones. Grâce à ce format, vous pouvez le brancher derrière un meuble ou dans un recoin étroit, là où un chargeur normal ne passerait pas. Cela vous permet également de le ranger facilement dans un sac à main par exemple.

Comme pour la plupart des chargeurs proposés par Belkin, celui-ci est robuste et intègre même une protection contre les surchauffes, les surcharges et les surtensions. Si, par exemple, la foudre frappe chez vous au moment où votre smartphone est en train de charger, celui-ci ne subira (en théorie) aucun dégât. La puissance de ce chargeur s’élève à 20 W, si jamais votre smartphone n’en supporte pas autant, vous pouvez toujours opter pour ce produit puisque le courant délivré est optimisé selon les besoins de l’appareil branché.

Compatibilité universelle

L’une des grandes forces de ce chargeur est sa compatibilité avec plusieurs marques de smartphones ou de tablettes, que ce soit un iPhone, un Samsung Galaxy ou un Google Pixel. Ce chargeur ne fait pas dans la discrimination. Sachez toutefois qu’il a d’abord été conçu pour les iPhone puisqu’il est compatible avec leur technologie Charge Rapide qui permet de récupérer la moitié de la batterie en une demi-heure.

Mais de manière générale, ce chargeur est capable de recharger rapidement vos appareils, iPhone ou autres, grâce à la norme USB-Power Delivery. À partir du moment où votre smartphone ou votre tablette n’est pas trop ancien et qu’il se recharge à l’aide d’un câble USB-C, sa batterie pourra être rechargée de moitié en un laps de temps de 30 minutes également.

Afin de comparer le chargeur USB-C Belkin de 20 W avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

