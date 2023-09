Cet opérateur vous offre votre forfait mobile jusqu’en début d’année 2024

La Poste Mobile se rapproche de plus en plus des références du monde des forfaits mobile en pratiquants des tarifs toujours plus intéressants, mais surtout avec des offres temporaires alléchantes, notamment celle du moment proposant 4 mois offerts sur l'ensemble des forfaits du catalogue.

Comme à chaque fois à la rentrée, La Poste Mobile montre les muscles côté forfaits mobile pour s’imposer sur un marché ultraconcurrentiel. La nouvelle offre du moment permet aux nouveaux clients de bénéficier d’un forfait mobile, peu importe lequel, avec les 4 premiers mois offert et toujours sans aucun engagement. Vous ne commencez donc qu’à payer votre forfait à partir de janvier de l’année prochaine !

Que proposent les forfaits mobile chez La Poste ?

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM/COM

Une enveloppe de data de 100 Mo à 120 Go en 4G

Toujours sans engagement

Retrouvez les forfaits, de 100 Mo, 60 Go et 120 Go de La Poste Mobile, offerts pendant 4 mois, puis de 4,99 à 14,99 euros par mois, le tout sans aucun engagement. Il est donc possible de résilier l’abonnement avant la fin de l’offre promotionnelle. Cette offre est valable jusqu’au 24 septembre 2023.

4 mois offerts sans engagement !

C’est le plus gros argument de ce forfait en série limitée : les quatre mois offerts sur cette série de forfaits chez la Poste Mobile. Mais, l’opérateur dispose aussi d’un autre argument de taille : le rapport Go-prix de ses forfaits est très compétitifs du marché avec de 100 Mo à 120 Go à partir de 4,99 euros par mois. C’est parfait pour un usage très régulier de votre mobile, avec par exemple, regarder du contenu vidéo sur les plateformes de VOD, naviguer sur les réseaux sociaux ou même en faire profiter facilement tout son entourage grâce au partage de connexion. Notez que La poste Mobile utilise le réseau de SFR, qui est toujours l’un des réseaux mobiles les plus performants du marché.

Les autres caractéristiques de ces forfaits

En dehors de la data 4G, ces forfaits proposent aussi un bel argument côté communications : les appels, les SMS et les MMS sont illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule restriction est de 3 heures maximum par appel et jusqu’à 125 destinataires par mois.

La Poste Mobile a aussi prévu des enveloppes de donnée à utiliser à l’étranger (Europe) et en DOM de 100 Mo à 20 Go en fonction du forfait. Il s’agit d’une enveloppe décomptée du forfait choisis. Notez également qu’une option 5G est valable pour les forfaits de 60 et 120 Go à 5 euros de plus par mois, là encore sans engagement.

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

