Le Samsung Galaxy Z Flip 5 revient presque à moitié prix grâce à cette offre Amazon

Aujourd’hui, il est possible d’obtenir le tout récent Samsung Galaxy Z Flip 5 pour seulement 649 euros. Une bonne affaire surtout quand ce dernier est sorti à 1 199 euros il y a quelques mois à peine.

Chaque année, la firme sud-coréenne présente deux smartphones pliants avec deux formats, le Fold et le Flip. Ce dernier mise sur un format à clapet, et dont la cinquième génération vient changer la donne avec l’apparition d’un écran externe plus grand, et mieux pensé. D’autres nouveautés sont présentes, et font de ce modèle un pliant très intéressant pour qui souhaite sauter le pas vers ce format. C’est d’ailleurs le bon moment, puisqu’il se négocie à presque à moitié prix.

Les atouts du Samsung Galaxy Z Flip 5

Le format mignon et un écran externe agrandi

De grosses performances

Une bonne qualité photo

Lancé à 1 199 euros pour la version 256 Go, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est proposé à 849 euros sur le site d’Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 50 euros et un bonus de reprise de 150 euros, le téléphone revient à 649 euros.

Un format toujours aussi mignon, avec un écran externe plus attrayant

C’est déjà ce qu’on appréciait sur les précédentes version, ici le Samsung Galaxy Z Flip 5 garde son petit format mignon, compact et pratique au quotidien. Il peut être utilisé d’une seule main sans difficulté, et être consulté soit en smartphone classique, ou avec l’écran d’appoint très confortable et bien pensé. C’est d’ailleurs l’une des nouveautés principales de cette génération : son écran externe s’agrandit et devient presque carré en passant de 1,9 pouce à 3,4 pouces. Toujours Amoled, il devient plus pratique pour consulter des widgets, répondre rapidement à un message ou prendre une photo.

En ouvrant le téléphone, on découvre toujours une dalle Amoled de 6,7 pouces, cette fois-ci en Full HD+ (2640 × 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement plus intéressant variant de 1 à 120 Hz. Il offre une expérience visuelle des plus appréciables pour regarder vos contenus. Quant au design, les finitions sont plus raffinées, notamment grâce à la nouvelle charnière qui permet au téléphone de se refermer totalement. Sur la partie photo, il offre des clichés bien saturés, agréable à l’œil. En revanche, le téléphone à clapet est surtout moins polyvalent et l’absence de téléobjectif est une réelle frustration. La possibilité de faire un selfie en utilisant le capteur principal est néanmoins très appréciable.

Puissant, mais peu endurant

Pour tourner efficacement, le Z Flip 5 s’appuie sur le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM. Résultat : tout est rapide, fluide, efficace. Il est capable de faire tourner aisément les applications, les jeux, le tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide sous OneUI 5.1.1. Par contre, le smartphone chauffe assez vite quand on le pousse dans ses retranchements.

Pour finir sur l’autonomie, ce n’est toujours pas sur son point fort. Il s’équipe d’une modeste batterie de 3 700 mAh. Si vous avez un usage assez modéré, ce téléphone offre une autonomie correcte pour tenir une journée, surtout si vous tirez profit de l’écran externe. Mais si vous avez un usage plus intensif, il faudra passer par la case recharge plus souvent. À ce propos, la charge limitée à 25 W va mettre du temps à faire le plein de la batterie : comptez 1 h 10 pour passer de 5 % à 100 %.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez notre test sur le Samsung Galaxy Z Flip 5.

Si vous hésitez encore et souhaitez découvrir d’autres références du constructeur sud-coréen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy à acheter en 2023.

