Moustache Lundi 27.5 : 1 150 € en moins sur ce vélo électrique haut de gamme en reconditionné

Les vélos électriques Moustache sont reconnus pour leur qualité excellente et leur manière de se décliner en modèles nommés selon les jours de la semaine. On peut ainsi enfourcher un Samedi pour partir à l'assaut des chemins de randonnée tandis que votre enfant apprend à conduire sans les petites roues sur un Mercredi. En ville, c'est plutôt sur le confort d'un Lundi 27.5 qu'il faut miser et ce VAE est justement disponible en reconditionné chez Upway pour 1 000 euros moins cher qu'un neuf.

Avec plus de dix ans d’existence au compteur, les vélos électriques Moustache jouissent d’une excellente réputation avec un catalogue varié réunissant essentiellement des modèles haut de gamme. Ces vélos sont chers, et c’est un gage de qualité. On peut s’en faire une idée avec le Moustache Lundi 27.5 dont le prix de départ est de 3 999 euros, sauf chez Upway où il est disponible en reconditionné avec une réduction de 1 150 euros.

Le Moustache Lundi 27.5 en quelques points

Un moteur Bosch de 250 avec un couple de 75 Nm

Une autonomie moyenne de 115 km

Un ensemble d’équipements complet de chez complet

Au lieu de 3 999 euros habituellement, le Moustache Lundi 27.5 est maintenant disponible en promotion à 2 849 euros chez Upway. Il s’agit d’un modèle reconditionné avec un kilométrage de 2 727 km depuis 2021. Il est possible d’obtenir des aides de l’État pour l’achat de ce type de véhicule, leur montant dépend de la situation fiscale du demandeur.

Un VAE haut de gamme pour les trajets du quotidien

Les Moustache Lundi sont des vélos électriques adaptés pour les trajets du quotidien en ville ou en rase campagne, leur design mise avant tout sur le confort du conducteur. On a ici un cadre bas qui permet de l’enfourcher sans faire le grand écart ainsi qu’un guidon en moustache qui permet une prise en main plus naturelle et d’adopter une position bien droite durant la conduite. La fourche rigide en aluminium n’offre pas un grand débattement, ce vélo préfère ainsi les terrains plats aux routes rocailleuses.

Comme l’indique le « .5 » dans son nom, le Moustache Lundi 27.5 est assez élevé en gamme et cela se remarque notamment au niveau de ses équipements. Ce vélo embarque un lot complet avec des éclairages Spanninga à l’avant et à l’arrière, le premier étant doté d’une intensité de 30 lux, d’un garde-boue en aluminium, une béquille et un porte-bagages. On a également des pneus Schwalbe Super Moto-X de 27,5 pouces et des freins à disques hydrauliques Shimano MT200 aussi puissants que fiables.

Une assistance puissante pour une conduite fluide

Pour filer au loin, le Moustache Lundi 27.5 peut compter sur un moteur Bosch Performance Line d’une puissance de 250 W et couplé d’une assistance de 65 Nm. Avec ces caractéristiques, ce vélo peut atteindre la limite des 25 km/h et grimper les pentes sans fournir d’efforts particuliers. Le Moustache Lundi 27.5 se distingue également par son système de transmission, le moyeu arrière Enviolo Trekking est un variateur de vitesse en continu qui permet des passages de vitesse plus simples et plus fluides.

Au niveau de l’autonomie, ce Moustache Lundi 27.5 embarque une batterie Bosch PowerTube d’une capacité de 500 Wh. Dans ce modèle en reconditionné, la batterie est d’origine et a déjà connu une quarantaine de cycles de recharge. D’après le constructeur, ce vélo peut rouler en moyenne jusqu’à 115 km, un chiffre qui dépend de plusieurs facteurs comme l’humidité ambiante ou le poids de l’utilisateur. En tout cas, cette autonomie est assez confortable pour enchaîner les trajets domicile-travail pendant environ une semaine.

